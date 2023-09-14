كهربا يقود تشكيل الأهلي أمام اتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن تصريحات عبدالحق بن شيخة مدرب اتحاد العاصمة لن تؤثر في النادي الأهلي، مشيرا إلى أن الفريق الأحمر حاليا يعتبر هو الأقوى بين الأندية المصرية المشاركة في البطولات القارية، والقوام الأساسي ثابت منذ الموسم الماضي.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "تشكيل الأهلي ثابت ومعروف بوجود الشناوي وعبدالمنعم ومعلول وياسر او ربيعة مع محمد هاني في الدفاع، بالإضافة لوجود مروان وديانج، وامام عاشور في الوسط، وتاو وحسين الشحات مع كهربا، مع إمكانية الدفع بـ رضا سليم وموديست خلال الشوط الثاني".

وأضاف: "هناك حلول كثيرة أمام كولر، ولكن موديست لن يلعب أساسيا وحتى لو غاب بسبب عدم قيده، فأن الأمر محسوم بالاعتماد على كهربا وحسين وتاو في خط الهجوم، بخلاف وجود لاعبين آخرين مثل طاهر وكريستو وعبدالقادر".

وواصل: "الأهلي سيفوز على اتحاد العاصمة بهدفين نظيفين أو 3-1، والزمالك يفوز على بطل جيبوتي بهدفين".

موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

ويستعد الأهلي لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري يوم الجمعة المقبل على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، على لقب بطولة كأس السوبر الأفريقي لكرة القدم.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، 7:00 بتوقيت الجزائر وستذاع عبر قناة beIN Sports HD 6 بصوت المعلق الرياضي عصام الشوالي.