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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزمالك يغادر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار في الكونفيدرالية

شيكابالا وعمرو السيسي
شيكابالا وعمرو السيسي

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى تنزانيا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري. 

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ويترأس بعثة الفريق المتجهة إلى تنزانيا عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، استعدادا للمباراة المرتقبة المقرر لها يوم السبت المقبل.

وتضم قائمة الزمالك كل من: 

حراسة المرمى: محمد صبحي - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء 

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمود علاء - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي - محمد أشرف "روقا" -  محمد حسام "بيسو" - يوسف إبراهيم "أوباما" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد عبد الرحيم " إيشو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - ناصر منسي

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