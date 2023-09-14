كواليس استبعاد زيزو من رحلة الزمالك إلى تنزانيا

كشف أحمد حسام (ميدو) كواليس استبعاد أحمد سيد (زيزو) نجم الزمالك من رحلة الفريق الأبيض إلى تنزانيا لخوض مباراة آرتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن زيزو شعر بالإجهاد العضلي بعد المشاركة في معسكر المنتخب الوطني.

وأوضح أن زيزو أراد السفر إلى تنزانيا مع البعثة ولكن المدرب خوان أوسوريو المدير الفني للزمالك تمسك بإراحته.

وأشار إلى أن البعض سيحاول ترويج الشائعات حول زيزو مؤكداً أنه يجب الحذر من الشائعات التي تحاصر الفريق الأبيض.

ميدو يكشف خطة الأهلي لتجهيز موديست

كشف (ميدو)، عن خطة الأهلي لتجهيز الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الجديد قبل كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري بعد غدٍ الجمعة بالسعودية.

وقال ميدو إن موديست حصل على "فلاشا" لمباريات الأهلي في الموسم الماضي من جانب محلل الأداء ياسين المكاري.

وأشار إلى أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي طلب تجهيز اللاعب فنياً ودخوله سريعاً في أجواء الفريق.

وأوضح أن مكاسب الصفقة الفرنسية عديدة للأهلي لأن موديست لاعب يعتاد على الضغوط والأندية الجماهيرية مؤكداً أن موديست طوال عمره لم يحقق سوى بطولة وحيدة وهي التتويج بلقب دوري الدرجة الثانية مع كولن.

وأشار إلى أن موديست أمامه فرصة لتحقيق التاريخ وحصد البطولات في المرحلة القادمة مع الأهلي.