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الخميس 14 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

نجم الزمالك السابق يوضح آخر تطورات أزمة مستحقات اللاعبين الأجانب

فريق الزمالك
فريق الزمالك

أكد أحمد حسام (ميدو) أن اللاعبين الأجانب في الزمالك اشتكوا بشكل رسمي بسبب عدم صرف مستحقاتهم لحفظ حقوقهم.

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الزمالك يكشف سبب غياب زيزو عن بعثة تنزانيا

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وقال ميدو في تصريحات تليفزيونية: " اللجنة التي تدير الزمالك صرفت أكثر من نصف مستحقات لاعبي الفريق الأبيض باستثناء اللاعبين الأجانب ووعدت بحل هذه الأزمة بصرف جزء كبير من مستحقات الأجانب بعد العودة من تنزانيا بخمسة أيام ".

وأضاف:" كانت هناك محاولات لصرف مستحقات اللاعبين الأجانب ولكن الأمر استغرق وقتاً طويلاً لتدبير العملة الأجنبية وسيتم حل الأزمة في أقرب وقت ".

ميدو يشيد بتقديم صفقة موديست مع الأهلي

أشاد أحمد حسام (ميدو) بتقديم صفقة الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد لوسائل الإعلام.

وقال ميدو إن الفيديو المنشور لتقديم صفقة موديست مميز وحمل لمحات من تاريخ الأهلي، وأكد أن التقديم كان مختلفاً وخاصة مشهد تناول مشروب الشاي كأنه في مقهى شعبي ليعبر عن الأجواء المصرية.

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