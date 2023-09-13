5 أسباب تجعل المكسرات صحية لقلبك

نعلم جميعًا أن تناول المكسرات مفيد لقلبك، ولكن ما الذي يجعلها طعامًا قيمًا؟ أولاً، تحتوي المكسرات على أحماض أوميجا 3 الدهنية، ومن المعروف أن هذه الأحماض متوفرة بكثرة في الأسماك الدهنية، ولكنها موجودة أيضًا في المكسرات، تحتوي الأحماض على كميات منخفضة من الدهون المشبعة وكميات عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة، والتي تمنع النوبات القلبية، وتساعد هذه الأحماض أيضًا في تنظيم ضغط الدم، وبالتالي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

تحتوي المكسرات على الألياف، والتي لا تساعد فقط على خفض نسبة الكوليسترول ولكن أيضًا على تحسين مستويات الدهون في الدم، علاوة على ذلك، تقلل الألياف أيضًا من خطر الإصابة باضطرابات خطيرة أخرى مثل مرض السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

تحتوي المكسرات على مستويات كبيرة من مضادات الأكسدة مثل فيتامين E، والتي تمنع تكوين الترسبات التي تزيد من خطر آلام الصدر وتصلب الشرايين وأمراض القلب، وتساعد الألياف أيضًا على طرد السموم الضارة من الجسم والتي تضر القلب.

بالإضافة إلى حمض الفوليك والمغنيسيوم، تحتوي الفواكه المجففة والمكسرات مثل اللوز على إل-أرجينين، وهو نوع من الأحماض الأمينية التي تعمل على تحسين صحة القلب عن طريق تقوية وظيفة الشرايين وتحسين تدفق الدم، كما يقلل إل-أرجينين من خطر جلطات الدم التي تؤدي إلى النوبات القلبية.

سبب آخر يجعل تناول المكسرات مفيدا للقلب هو وجود الدهون غير المشبعة، والتي على عكس الدهون المشبعة التي تؤدي إلى زيادة الكولسترول "الضار"، تساعد على زيادة مستويات الكولسترول "الجيد"، ويحسن وظيفة القلب وبطبيعة الحال، هذا لا يعني أنك بحاجة إلى إضافة المكسرات إلى كل ما تأكله.

وحفنة واحدة فقط من المكسرات يوميًا تكفي للحصول على أقصى قدر من الفوائد، وإذا كان لديك خطر متزايد للإصابة بأمراض القلب أو خضعت لعملية جراحية في القلب مؤخرًا، فتجنب المكسرات ذات السعرات الحرارية العالية مثل الكاجو والفستق، وكذلك الزبيب.