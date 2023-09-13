عطل مفاجئ يتسبب في قطع المياه عن قرية الحميدات بالأقصر

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر عن انقطاع المياه بقرية الحميدات مركز إسنا؛ وذلك نظرًا لحدوث عطل مفاجئ فى فانوس سحب المياه بمأخذ محطة مياه الحميدات حيث أدى إلى توقف المحطة عن العمل، و الذي يستلزم نزول غطاس للإصلاح الأمر الذي يستحيل العمل به ليلا و سيتم الإصلاح صباح باكر بإذن الله تعالى واعادة تشغيل المحطة، وعودة ضخ المياه لطبيعتها.

واوضحت الشركة في بيان، أنه بناءا عليه يكون انقطاع المياه بقرية الحميدات من الأن حتى إنتهاء أعمال الإصلاح صباح باكر الموافق الخميس.



وذكرت الشركة أنه تم توفير سيارات مياه للمواطنين بمعرفة ادارة مياه الشرب و الصرف الصحي بإسنا.



واعلنت الشركة انه يمكن الاتصال بغرفة عمليات الخط الساخن على الأرقام

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في سياق آخر، كان العميد أ.ح سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، استقبا الدكتور إيهاب عبد العزيز، مدير برنامج المياه والإصحاح البيئي باليونيسف لبدء تنفيذ أعمال مبادرة (صحتنا في بيئتنا)؛ وذلك في إطار برتوكول التعاون بين شركة مياه الأقصر واليونيسيف والتربية والتعليم.

وتشتمل محاور المشروع على الأتى:

أولا: توعية التلاميذ بعدد (150) مدرسة إبتدائية حكومية

ثانياً: صيانة مرافق المياه بعدد (25) وحدة صحية بالمحافظة

ثالثاً: تنفيذ وصلات مياه شرب _ صرف صحي ضمن مشروع القرض الدوار.

كما يشمل البرنامج تدريب عدد (20) من كوادر شركة المياه والتربية والتعليم علي مهارات التدريب لتنفيذ خطة توعية التلاميذ بالمدارس؛ وذلك في إطار الشراكه بين شركة مياه الأقصر ومديرية التربية والتعليم بالأقصر، ومنظمة يونسيف مصر.

كما تم بدء تنفيذ الأعمال بعقد 4 إجتماعات لمديرى المدارس شملت حضور (150) مدير مدرسة بمختلف مدن ومراكز محافظة الأقصر تم توزيعها على المديريات التعليمية كالأتي:

- (25) مدير مدرسة بإدارة الأقصر التعليمية

- (25) مدير مدرسة بإدارة القرنة التعليمية

- (45) مدير مدرسة بإدارة أرمنت التعليمية

- (55) مدير مدرسة بإدارة إسنا التعليمية

وأوضح بيان صادر عن الشركة أنه تم تكليف مديري المدارس بترشيح عدد (2) مدرس من كل مدرسة للتدريب على أنشطة المبادرة خلال شهر سبتمبر ويتم العمل من خلال دليل للأنشطة والخطة والخامات والأدوات بهدف تنفيذ إبتكارات وأنشطة فنية ضمن المبادرة.

ويتركز الهدف العام للمشروع الي رفع الوعي البيئي والصحي لعدد (150) مدرسة ابتدائية حكومية في (6) محاور أساسية كالأتى:-

1- ترشيد استهلاك المياه

2- الصرف الصحي الامن

3- النظافة الشخصية

4- النظافة العامة

5- التغذية السليمة

6- التغييرات المناخية