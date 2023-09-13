بروتوكول تعاون لتنفيذ مشروعات مياه شرب في قرى سوهاج بـ13 مليون جنيه

وقع المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والدكتورة عفاف الجوهرى رئيس قطاع الصحة بموسسة مصر الخير بروتوكول تعاون لمد شبكات بطول 4.4 كم بقرية الصوامعة شرق ومد شبكات بطول 1.2 كم لقرية بندار الشرقية والغربية واحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى جهينة الشرقية والكولا ونجع حمد بتكلفة اجمالية 13.2 مليون جنيه تخدم 255 الف نسمة وكذلك توصيل 200 وصلة مياه منزلية للاسر الاولى بالرعاية بمراكز دار السلام و اخميم وساقلتة.

واشار المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار ان مؤسسة مصر الخير قامت بتنفيذ مشروع مياه شرب بقيمة 17.2 مليون جنيه خلال العام الماضى تتمثل فى دق ابار ارتوازية بقرى المساعيد والرقاقنة بمركز جرجا وقرية الباسكية بمركز البلينا وقرية نقنق بمركز دار السلام والتل الزوكى بمركز طما وقرى جزيرة شندويل وباجا وبندار الكرمانية وتونس ونجع القنطرة بمركز سوهاج وقرى الشيخ سعيد وبنى منصور والحلافى بمركز البلينا وتوصيل المياه للمناطق المحرومة واحلال وتجديد خطوط مياه شرب بقرى الشيخ مكرم والروافع والصلعا وبلصفورة واولاد عزاز بمركز سوهاج وبندار الشرقية والغربية بمركز جرجا والصوامعة شرق بمركز اخميم والصوامعة غرب بمركز طهطا.

واوضحت الدكتورة عفاف الجوهري رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير ان مؤسسة مصر الخير تسعى الى توفير مياه شرب نظيفة للمواطنين غير القادرين والأكثر احتياجا مؤكدة أن مؤسسة مصر الخير تسعى دائما للوصول إلى القري الأكثر احتياجا لتنمية الإنسان المصري.

وفى نهاية اللقاء سلم مسئولى مؤسسة مصر الخير درع تذكارى للمهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار لتعاونه مع مؤسسات المجتمع المدنى ودعم الاسر الاولى بالرعاية بمحافظة سوهاج .