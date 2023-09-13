رواندا تبرم اتفاقا لبناء مفاعل نووي

وقعت الحكومة الرواندية، اتفاقا مع شركة ألمانية كندية ناشئة لبناء مفاعل نووي مدني "تجريبي"، من أجل تقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري.

سيكون المفاعل جاهزا للاختبار في عام 2026 ، وفقا للشركة الناشئة التي ستبنيه ، Dual Fluid Energy.

"يمكن استخدام هذه المفاعلات لإنتاج الكهرباء والهيدروجين والوقود الاصطناعي بتكاليف أقل من الوقود الأحفوري" ، قال الرئيس التنفيذي لشركة Dual Fluid Energy Gotz Ruprecht في مؤتمر. المكتب الصحفي في كيغالي.

وقال وزير البنية التحتية إرنست نسابيماما، إن استخدام الطاقة النووية سيوفر "مصدرا مستقرا وموثوقا للكهرباء ، مما يقلل من الاعتماد على الهيدروكربونات ويساعد على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة".

وقعت رواندا اتفاقا في عام 2019 لبناء محطات للطاقة النووية بالتعاون مع الوكالة الفيدرالية الروسية للطاقة الذرية روساتوم ، مما أثار معارضة قوية بسبب المخاوف الأمنية.

واعتبر زعيم حزب المعارضة الرئيسي، حزب الخضر الديمقراطي في رواندا، فرانك هابينيزا، الاتفاق مع شركة دوال فلويد إنيرجي "خطيرا".

وقال لوكالة فرانس برس إنه "لا يوجد فرق كبير بين ما تريد شركة Dual Fluid Energy القيام به وما أرادت روسيا والحكومة الرواندية القيام به في عام 2019".

وقال: "لا يمكن لأي دراسة أن تقنعني بأن هناك مكانا في هذا البلد يمكن فيه بناء مفاعل أو محطة للطاقة النووية دون تعريض السكان للخطر".

"مفاعلنا التجريبي هو جهاز صغير ذو احتراق منخفض وبالتالي يحتوي على القليل من المواد النووية. لهذا السبب، فإنه لا يشكل أي تهديد للبيئة»، أكد مكتب الطاقة الذرية في رواندا والطاقة المزدوجة السوائل في بيان صحفي مشترك.

جنوب أفريقيا هي الدولة الوحيدة في القارة التي لديها برنامج نووي مدني ، مع وجود مفاعلين في الخدمة لأكثر من 30 عاما.