عاجل
مجلس النواب الليبي: مصر مدت جسورًا جوية وبرية وبحرية لمساعدتنا (فيديو)
الخميس 14 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

الإسعاف الليبي: أجساد الضحايا في كل مكان والوضع مأساوي

 قال الدكتور أسامة علي، المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، إن الوضع لا يسر الناظرين في ليبيا، فهناك قرى ومدن منكوبة جرفتها السيول، واختفت قرى في درنة وسوسة ومدينة البيضاء. 

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الصورة الآن بدأت تتفتح ولم تعد قاتمة بعد تقديم الدعم من مصر وتركيا وتونس والجزائر وإيطاليا ومالطا وإسبانيا. 

txt

وزير التعليم يوجه بتيسير عودة أبناء المصريين العائدين من ليبيا إلى المدارس

txt

بعد كارثة ليبيا.. أحمد موسى يحذر من خطورة سد النهضة على مصر (فيديو)

ناس تحت الطين

ولفت إلى أن حوالي 900 ألف متر مربع تضرروا بسبب إعصار "دانيال"، وهذه المساحة ليست بالهينة وهي كبيرة جدًا، وهي الآن مدمرة بالكامل، فانتهت فيها كثير من المباني في عرض البحر بمن يقطنها. 

وأشار إلى أن الوضع الحالي مأساوي، فالناس تحت الطين، والجثث في كل مكان، موجها العزاء لأسر الضحايا والمصابين.

 

مواد متعلقة

وزير التعليم يوجه بتيسير عودة أبناء المصريين العائدين من ليبيا إلى المدارس

بعد كارثة ليبيا.. أحمد موسى يحذر من خطورة سد النهضة على مصر (فيديو)

أحمد موسى يطمئن أهالي ضحايا إعصار ليبيا.. الكل هيرجع (فيديو)

اقرأ غدًا.. رئيس الوفد يتقدم بخالص العزاء لأسر الضحايا المصريين المتوفين في ليبيا

بريطانيا تكشف عن حزمة أولية من المساعدات إلى ليبيا

وزارة الخارجية تتابع جهود الإنقاذ الخاصة بضحايا الإعصار في ليبيا

صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي مصري جراء إعصار ليبيا

وزير سابق: ليبيا تنقصها الكوادر البشرية المدربة للتعاطي مع كارثة "دانيال"
الجريدة الورقية