جمهورية الكونغو الديمقراطية.. الحكم على جان مارك كابوند بالسجن 7 سنوات

حكم على الزعيم السابق للحزب الرئاسي جان مارك كابوند، الذي حوكم في جمهورية الكونغو الديمقراطية بتهمة "إهانة رئيس الدولة"، الأربعاء بالسجن سبع سنوات، بحسب ما أعلن دفاعه.

وهذه العقوبة أعلى من عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات التي طلبها المدعي العام.

قضت محكمة النقض بأن "جميع الجرائم التي حوكم السيد كابوند بسببها قد ثبتت" ، قال السيد كادي ديتو للصحافة. وأضاف المحامي أنها فرضت «مجموعة من الأحكام» وحكمت عليه ب «84 شهرا من الأشغال الشاقة الرئيسية، أي ما يعادل 7 سنوات» في السجن.

ومن بين هذه الجرائم «إهانة رئيس الدولة»، «إهانة رئيس الدولة ومؤسسات الجمهورية»، «نشر شائعات كاذبة» ، أوضحت عند خروج جلسة الاستماع، التي لم تكن مفتوحة للجمهور.

قال المحامي: «إنها عقوبة قاسية للغاية»، صدر هذا القرار عن محكمة النقض الابتدائية والأخيرة ، وهو غير قابل للاستئناف.

الرئيس السابق للاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي (UDPS) ، حزب الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي ، جان مارك كابوند هو نائب ونائب سابق لرئيس الجمعية الوطنية.

ألقي القبض عليه في 9 أغسطس 2022 ، ومنذ ذلك الحين محتجز في ماكالا ، السجن الرئيسي في كينشاسا.

من خلال الإعلان في يوليو 2022 عن إنشاء حزبه الخاص ، "التحالف من أجل التغيير" ، انتقد السيد كابوند "غياب رؤية واضحة" ، و "عدم الكفاءة سيئة السمعة وسوء الإدارة المؤسسي الذي يتميز بالإهمال وعدم المسؤولية والتمتع والافتراس في قمة الدولة". التعليقات التي كررها أثناء محاكمته.

واعتبر أقارب وأعضاء حزب كابوند، الذين كانوا حاضرين بالقرب من محكمة النقض، أنها كانت محاكمة "سياسية"، في حين من المقرر إجراء الانتخابات العامة في 20 ديسمبر، الرئيس تشيسيكيدي ، الذي يتولى السلطة منذ يناير 2019 ، مرشح لولاية ثانية مدتها خمس سنوات.

وتأتي هذه الإدانة في سياق متوتر قبل الانتخابات. وتزايدت اعتقالات شخصيات المعارضة والصحفيين في الأشهر الأخيرة.

ونقل معارض آخر، سالومون كالوندا (معتقل منذ 30 مايو)، وهو مستشار مقرب من المرشح الرئاسي مويس كاتومبي، مساء الثلاثاء من سجن ندولو العسكري إلى منشأة صحية، وفقا لمحاميه.

واتهم الصحفي ستانيس بوجاكيرا، مراسل صحيفة جون أفريك، ولا سيما في صحيفة جون أفريك، بتهمة "نشر شائعات كاذبة"، منذ يوم الجمعة في كينشاسا.