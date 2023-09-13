عاجل
ليبيا.. 900 ألف متر مربع تدمرت بالكامل بسبب إعصار "دانيال" الإسعاف الليبي: أجساد الضحايا في كل مكان والوضع مأساوي خبير مناخ يحذر: إعصار دانيال لن يكون الوحيد في المنطقة (فيديو) وزيرة الهجرة: الجيش أرسل 4 طائرات لاستطلاع وجود المصريين بالأماكن المنكوبة بليبيا (فيديو)
الأربعاء 13 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير التعليم يوجه بتيسير عودة أبناء المصريين العائدين من ليبيا إلى المدارس

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

 تقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت الدولة الليبية الشقيقة.

 تسهيل كافة الإجراءات لأبناء المصريين:

 ووجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتسخير كافة إمكانات الوزارة وتسهيل كافة الإجراءات لأبناء المصريين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا لسرعة تسكينهم في المدارس بمختلف المحافظات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024.

txt

إعصار دانيال يخلف دماراً وخسائر بشرية كبيرة في درنة الليبية

 كما قرر الدكتور رضا حجازي أيضًا إعفاء أبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة، بسبب الإعصار، والفيضانات في ليبيا من المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023/2024، للتيسير عليهم نظرًا لظروفهم الطارئة.

txt

العاصفة دانيال سببت كارثة درنة المفجعة.. انتشال أكثر من ألفي جثة شرقي ليبيا

مواد متعلقة

400 أجنبي من بين ضحايا فيضانات درنة

مأساة إنسانية.. فيضانات درنة تودي بحياة عائلات بأكملها

نزوح أكثر من 40 ألف شخص من درنة و10 آلاف فى عداد المفقودين
الجريدة الورقية