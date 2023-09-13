المغرب يُسجّل ارتفاعًا جديدًا في ضحايا الزلزال المُدمّر

ارتفع عدد ضحايا زلزال "المغرب" المُدمّر إلى 2946 وفاة، و 5674 إصابة، حسبما أفادت وزارة الداخلية في البلاد، مساء اليوم الأربعاء.

وبحسب صحيفة "هسبريس" المغربية، قالت الداخلية المغربية إنه "في حصيلة جديدة حتى حدود الساعة السابعة مساء، بلغ عدد الوفيات الذي خلفته الهزة الأرضية 2946 شخصًا، حيث تم دفن 2944 منهم، فيما وصل عدد الجرحى إلى 5674 شخصًا".

وأشار إلى أن عدد الوفيات بلغ 1684 بإقليم الحوز، و980 بإقليم تارودانت، في حين لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة في باقي العمالات والأقاليم المعنية.

وتُواصل السلطات جهودها للتكفل بالمصابين، وإيواء المتضررين، وإيصال الإعانات الغذائية والصحية لهم، وتأمين حركة السير بالطرق التي تضررت جراء الزلزال، معبئة في الوقت نفسه كل الإمكانات اللازمة لمعالجة آثار هذه الفاجعة المؤلمة.

بوتين يُعزي عاهل المغرب في ضحايا الزلزال المُدمّر:

قدم الرئيس الروسي، "فلاديمير بوتين"، تعازيه لملك المغرب محمد السادس في ضحايا الزلزال المُدمّر، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، السبت.

وجاء في برقية الرئيس فلاديمير بوتين وفق بيان الكرملين: "أرجو أن تتقبلوا تعازينا بضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الوسطى في البلاد.. روسيا تقف إلى جانب الشعب المغربي.. نعبر عن كامل دعمنا ومواساتنا إلى عائلات وأصدقاء الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين".

وأسفر الزلزال المدمر الذي وقع الجمعة، بقوة بلغت 7 درجات على سلم ريختر، حدد مركزها بجماعة "إغيل" بإقليم الحوز، عن مصرع أكثر من 600 شخص وأكثر من 300 إصابة بعضها حالات خطيرة، فضلًا عن وقوع دمار كبير.