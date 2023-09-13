محافظ الإسماعيلية يفتتح معرض "أهلًا مدارس 2023" لمستلزمات المدارس

افتتح اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، مساء اليوم الأربعاء معرض "أهلًا مدارس ٢٠٢٣"، والذي يقام تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية و مبادرة كلنا واحد،لتوفير مستلزمات المدارس؛ لتوفير كافة احتياجات المواطنين من أدوات دراسية وملابس للطلبة وبأسعار مخفضة.

وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ، و أعضاء مجلسي الشيوخ و النواب عن الإسماعيلية،رئيس مركز و مدينة الإسماعيلية، رئيس حي ثالث ،أعضاء مجلس سيدات الأعمال ،ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية بالمحافظة.

يشارك في المعرض، 115 عارضا وعارضة يمثلون الشركات الكبرى وسيدات الأعمال، وذلك بمركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد.



وحرص المحافظ خلال الافتتاح على اللقاء بعدد من المشاركين بالمعرض، والاستماع لهم، والتعرف على احتياجاتهم ومطالبهم؛ لتوفير مناخ إيجابي لهم وبيئة عمل مناسبة.

ويتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% للتخفيف على الأسرة المصرية مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وتوفير كافة المستلزمات والأدوات المدرسية للطلاب في مراحل التعليم المختلفة.

ووجه محافظ الإسماعيلية، مديرية التموين ورؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أسعار المنتجات المعروضة والالتزام بها حرصا علي تقديم افضل المنتجات و المعروضات بنسب التخفيضات المعلنة للمواطنين طوال أيام المعرض.