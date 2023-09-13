الرئيس كلمته عقد.. بسمة وهبة: تقديم الدعم لليبيا تجسيد لـ"مسافة السكة"

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إن ما حدث في ليبيا كارثة طالت بيوت الأهالي هناك وطالت عشرات البيوت المصرية الذين لديهم ضحايا ومفقودين من العاملين.

وأضافت، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "كل الدعم للشعب الليبي ولأهلنا وإخوتنا هناك، نحن معكم بكل الطرق حتى تمر المحنة، وكل الدعم من الدولة المصرية العظيمة التي لم تتأخر لحظة واحدة وبادرت بإعلان دعمها والحداد تضامنا مع الشعبين الليبي والمغربي".

وتابعت وهبة: "كل الدعم من الدولة المصرية التي جندت جهودها حتى تقدم كل انواع الدعم والمساعدة معنويا وإنسانيا وغذائيا وطبيا حتى تؤكد المعنى الحرفي لكلمة مسافة السكة، حيث ترجمتها بأفعال على أرض الواقع، ومصر موجودة من أجل مساعدة كل دولة عربية مهما كانت الظروف، وهذه هي تصرفات الدول الكبيرة ومصر دولة كبيرة ورئيسها كبير عندما يعد فإنه يفي، كلمته عقد ويكون أول المبادرين بتحريك إمكانيات مصر لمساعدة الأشقاء".

مساعدة حاضرة دائمًا للأشقاء

ولفتت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد اصطفاف معدات الدعم والإغاثة والمساعدات الإنسانية التي تقدمها مصر للأشقاء في ليبيا، ووجه بإقامة معسكرات إيواء في المنطقة الغربية العسكرية للمتضررين من أشقائنا الليبيين الذين فقدوا منازلهم بسبب الإعصار والفيضان.

وتابعت: "ليس هذا فحسب، ولكن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتجهيز حاملة الطائرات ميسترال حتى تعمل كمستشفى ميداني كي لا يتحمل الأشقاء في ليبيا أعباءً إضافية، حيث إنه لا توجد مستشفيات يمكنها استيعاب الكارثة التي تعرضت لها البلاد".

وأكملت، ان الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه شكره للقوات المسلحة المصرية والأجهزة المصرية على سرعة تحركها لتقديم الدعم إلى الأشقاء في ليبيا والمغرب وطلب من كل القوات والعناصر المتوجهة إلى ليبيا بذل أقصى جهد لمساعدة الأهالي وتخفيف آثار الكارثة الإنسانية هناك، وكل ذلك تطبيق عملي يؤكد ان مصر دولة كبيرة وحاضرة دائما لمساعدة الأشقاء.