وزيرة التضامن: دعم أسر المتوفين في ليبيا لن يتوقف عند صرف تعويض

تحدثت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تعامل الوزارة مع مقتل مصريين في ليبيا إثر الكوارث الطبيعية التي تتعرض لها البلاد، موضحةً: "دورنا يبدأ بعد وصول الجثامين للأسر وإجراء عمليات الدفن، وهناك توجيهات بسرعة الأداء في ملف التعويضات".

وأضافت "القباج"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "سيتم صرف 100 ألف جنيه لكل أسرة دون أقصى حد من الأفراد، فالأسرة التي فقدت شخصين أو 3 أشخاص مثلا تحصل على تعويض فردي وليس أسري، كما أننا سنتحمل كل المصروفات الدراسية في الطلاب والجامعات لهذه الأسر".

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي: "نتولى الأسر من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والتغذية على مدار عام كامل حتى تحصل على الأسرة على مصدر دخل بديل، والموضوع لن ينتهي عند التعويض ولكنا نشمل الأسرة بالرعاية إذا كانوا أطفال أو زوجة أو طلاب جامعات أو بنات في سن الزواج، لدينا 150 أسرة كعدد أولي فقط، بالإضافة إلى المصابين".

مصر بيت العرب الأكبر

ولفتت إلى أنّ الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرا في هذا الأسبوع للتعامل مع الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها دول سلوفينيا والمغرب وليبيا، موضحةً: "سلوفينيا لها مواقف تُذكر مع مصر في فترة جائحة كورونا بخصوص اللقاحات".

وأضافت أنّ ليبيا سقط منها ضحايا ليبيون ومصريون، حيث أبيدت قرى كاملة وتحتاج، مشيرةً إلى أن مصر هي بيت العرب الأكبر، وشهدت البلاد اليوم اصطفافا يشمل مساعدات إنسانية وطبية وهندسية وعسكرية وإسعاف وأطباء ومهندسون.

وتابعت: "نفخر ببلدنا مصر أنها لا تتأخر، وفي مصر كان المشهد حزينا جدا، حيث وصل 87 جثمانا لمطار شرق و6 جثامين عن طريق السلوم، أي 93 جثمان، أكثر من 75% من قرية واحدة ببني سويف".