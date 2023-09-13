قنوات واتساب تتوسع في 150 دولة

ظهرت قنوات WhatsApp على الساحة في أوائل شهر يونيو ولم تشق طريقها منذ ذلك الحين إلا إلى عشرة بلدان فقط. الآن، أعلنت Meta عن توسيع قنواتها إلى أكثر من 150 دولة - وهي قفزة كبيرة - إلى جانب إضافة ميزات جديدة وشخصيات عامة.

تدعي Meta أن الآلاف من المنظمات والمشاهير الجدد يأتون إلى القنوات، بدءًا من MLB إلى Olivia Rodrigo. وكجزء من توسعه، يجب أن تحصل الآن على توصيات للحسابات التي يمكنك متابعتها بناءً على موقعك وشعبيتها. تتضمن التحديثات الأخرى القدرة على تقديم تعليقات باستخدام الرموز التعبيرية والسماح لمسؤولي القناة بتعديل تحديثاتهم لمدة 30 يومًا كاملة قبل أن يقوم WhatsApp بحذفها تلقائيًا. يمكن القول إن الميزة الجديدة الأكثر فائدة لبناء المجتمع هي أن أي تحديث تقوم بإعادة توجيهه إلى الأصدقاء سوف يرتبط الآن بالقناة الأصلية. يطلق WhatsApp قناته الخاصة أيضًا لمشاركة التحديثات المستقبلية فور وصولها.

من خلال القنوات، تأمل Meta في "إنشاء خدمة البث الأكثر خصوصية المتاحة." ولتحقيق هذه الغاية، لا يمكن للمستخدمين الآخرين معرفة من تتابعهم، ولا تتم مشاركة رقم هاتفك مع شخص ما لمجرد أنك تتابعه.

شقت القنوات طريقها لأول مرة إلى شركة Instagram المملوكة لشركة Meta في فبراير كنسخة غير دقيقة من ميزة قنوات Telegram. جاء توسعه ليشمل WhatsApp كواحدة من محاولات Meta العديدة لجعل تطبيق المراسلة أكثر من مجرد تطبيق مراسلة أساسي. وقد شمل الكثير من هذا إطلاق ميزات مشابهة لشركات أخرى، مثل الدخول والخروج من الدردشات الجماعية الجارية (Discord) ورسائل الفيديو الفورية (Snapchat وTelegram). لا يهدف أي من هذا إلى التغلب على تطبيق WhatsApp على وجه التحديد، فمن النادر أن تحصل على فكرة أصلية تمامًا على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الأيام.