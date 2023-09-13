تحول آبل إلى USB-C على iPhone 15 إلى مزيد من الارتباك في الكابلات

طرحت شركة Apple هذا الأسبوع خطوط iPhone 15 وiPhone 15 Pro التي تتضمن التبديل الذي طال انتظاره من موصل Lightning الخاص بالشركة إلى USB-C. وعلى الرغم من أن هذه الخطوة ربما كانت مدفوعة بلوائح الاتحاد الأوروبي أكثر من الرغبة في زيادة سهولة الاستخدام، فإن استخدام جميع صانعي الهواتف الذكية الرئيسيين أخيرًا نفس المنفذ للبيانات والشحن يعد تطورًا إيجابيًا. لسوء الحظ، يبدو أن انتقال شركة Apple يجلب بعض الارتباك الإضافي للمعيار.

الآن بالنسبة لأولئك منكم الذين هم على دراية بخصائص USB-C، ربما لا يشكل القليل من التعقيد الإضافي مفاجأة كبيرة. وذلك لأن USB-C يشير حقًا إلى الموصل نفسه فقط (على عكس قابس USB-A التقليدي الذي يشبه الصندوق أو مقبس microUSB الأصغر شبه المنحرف المعروف أيضًا باسم USB Micro-B)، بينما تملي المعايير الأخرى أشياء مثل سرعات البيانات وتوصيل الطاقة والمزيد. . والخبر السار هو أنه الآن بعد أن أصبحت جميع الشركات المصنعة الأصلية الكبرى تستخدم نفس المنفذ، نأمل أن تصبح الأيام التي تطلب فيها من صديق استعارة كابل شحن iPhone أو سلك طاقة Android شيئًا من الماضي قريبًا.

لسبب ما، حددت Apple معدلات نقل بيانات iPhone 15 القياسية إلى USB 2 والتي تصل إلى 480 ميجابت في الثانية.

تسلط أداة المقارنة الموجودة على موقع Apple الضوء على الفرق في سرعات نقل البيانات بين iPhone 15 وiPhone 15 Pro/Pro Max.المزيد

ومع ذلك، فإن الطريقة التي تطبق بها Apple USB-C على iPhone 15 و15 Pro الجديد تجعل الأمور أكثر صعوبة. المشكلة الأولى هي أن عمليات نقل البيانات على iPhone 15 و15 Plus محدودة بسرعات USB 2.0 (480 ميجابت في الثانية)، وهو نفس ما تحصل عليه باستخدام Lightning Connector. وفي الوقت نفسه، تدرج Apple جهازي iPhone 15 Pro وPro Max مع دعم لنقل البيانات “USB 3” بسرعة تصل إلى 10 جيجابت في الثانية، أو أسرع بنحو 20 مرة.

هذا فرق كبير ولست متأكدًا من سبب قيام Apple بتقييد أجهزة iPhone 15s إلى هذه الدرجة – خاصة عندما تفكر في جميع هواتف Android ذات الأسعار المماثلة مثل Pixel 7 التي تتميز بسرعات بيانات تصل إلى 10 جيجابت في الثانية. ومما زاد الطين بلة، أن استخدام Apple لـ "USB 3" لوصف معدلات النقل على iPhone 15 Pro وPro max لا يبدو صحيحًا تمامًا. من المفترض أن تصل سرعة USB 3.0 (وهو ليس نفس USB 3) إلى 5 جيجابت في الثانية، مما يشير إلى أن Apple تستخدم بالفعل USB 3.1 Gen 2 أو USB 3.2 Gen 2 على هواتفها الجديدة (كلاهما يصل إلى 10 جيجابت في الثانية). ) ووضع علامة عليه على أنه USB 3 من أجل البساطة. الخلط حتى الآن؟ وهذا هو أحد الأسباب التي تجعل USB-IF (المجموعة التي تحكم مواصفات USB) تفضل أن تحدد الشركات سرعات البيانات الخاصة بأجهزتها بدلاً من ذكر رقم إصدار USB.

في حين أنه من الجيد أن تلتزم شركة Apple أخيرًا باستخدام USB-C على iPhone، فمن المخيب للآمال بعض الشيء أن نرى كابل شحن USB-C الجديد للشركة يدعم فقط سرعات بيانات USB 2.

على مستوى أكثر عملية، قد تمثل محاولة شراء الكابلات أو المحولات المناسبة لجهازك تحديًا. حاليًا، إذا ذهبت إلى موقع Apple على الويب، فانقر فوق علامة التبويب "الملحقات"، واختر التصفح حسب المنتج (في هذه الحالة iPhone) وحدد قسم "الطاقة والكابلات"، فلن تجد في الواقع أي أسلاك USB-C مزدوجة الجوانب على تلك الصفحة. هناك قائمة لمحول USB-C إلى Lightning الجديد من Apple، والذي يبدو باهظ الثمن بعض الشيء عند 29 دولارًا، ولكن بالنسبة للكابلات، فأنت تنظر إلى مجموعة من أسلاك USB إلى Lightning التي على وشك أن تصبح قديمة.

للعثور على كابل يمكنك استخدامه بالفعل، ستحتاج إلى التوجه إلى أقسام iPad أو Mac حيث يمكنك الاختيار بين كابل USB-C مزدوج الجانب بطول متر واحد مقابل 19 دولارًا أو خيار أطول بطول مترين. مقابل 29 دولارًا. ولكن حتى مع هذا الكابل، فإن الأمور غريبة بعض الشيء. وذلك لأن السلك الذي يبلغ طوله مترًا واحدًا يوفر سرعات شحن تصل إلى 60 واط بينما يمكن للكابل الذي يبلغ طوله مترين التعامل مع ما يصل إلى 240 واط. وهذا كثير نظرًا لأن جميع إصدارات iPhone 15 تتميز بشحن بقوة 27 واط. لكن كلا الكابلين يدعمان فقط عمليات نقل البيانات التي تصل إلى "معدلات USB 2" والمعروفة أيضًا باسم 480 ميجابت في الثانية. والأمر الأكثر إزعاجًا هو أن Apple لا تقدم مواصفات السلك الذي يأتي مع iPhone 15 Pro، وقد يكون هو نفس كابل شحن USB-C الذي يبلغ طوله مترًا واحدًا والذي يقتصر على سرعات USB 2. هذا ليس أمرًا رائعًا لأي شخص يشتري iPhone 15 Pro والذي يعيق هاتفه الباهظ الثمن بسلك بطيء.

وفقًا لموقع Apple على الويب، فإن السلك الذي يأتي في العلبة عبارة عن كبل شحن USB-C بطول متر واحد ومزود بسرعات بيانات USB 2 تبلغ 480 ميجابت في الثانية.

علاوة على ذلك، في قسم ملحقات iPhone، يصل محول الطاقة USB-C الأرخص من الطرف الأول إلى 20 واط، وهو ما لا يستفيد بشكل كامل من سرعات شحن أحدث أجهزة iPhone. هذه مشكلة كبيرة، لأنه مثل الكثير من الهواتف هذه الأيام، لا يأتي iPhone 15 مزودًا بوحدة شحن مجمعة. لذلك إلا إذا كان لديك بالفعل محول من جهاز MacBook أو iPad Pro، ستحتاج إلى إنفاق مبلغ إضافي مقابل ذلك أثناء محاولتك معرفة القوة الكهربائية التي تحتاجها بالفعل. من غير الواضح أيضًا ما إذا كان iPhone 15 يدعم توصيل الطاقة عبر USB مع PPS (مصدر الطاقة القابل للبرمجة) الذي يسمح للجهاز والشاحن بضبط الجهد ديناميكيًا لتحقيق أعلى السرعات والكفاءة.

من المؤكد أن الوقت لا يزال مبكرًا ولم يتم طرح خط iPhone 15 للبيع بعد، لذلك أنا متأكد من أن Apple ستطرح المزيد من الخيارات لدعم أحدث أجهزتها. ولكن بالنسبة لشركة Apple - الشركة التي تفتخر منذ فترة طويلة بتصنيع الأجهزة التي تعمل فقط - فإن ظهور USB-C لأول مرة على iPhone يبدو فوضويًا نوعًا ما.