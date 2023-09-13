قمر ياسين تصنع الحلويات ثلاثية الأبعاد بنكهة ومذاق مميز

يحب عشاق الأكل دائمًا صنع أشكال مختلفة من الحلويات لفتح الشهية، وهذا ما قدمته الشيف قمر ياسين، حيث صنعت في مجال الحلويات، شكل مختلف، وقدمت قمر أكثر من شكل لصناعة الكيك من أبرزها الكيك ثلاثية الأبعاد.

وقالت قمر إنها تعشق الحلويات منذ صغرها، بالإضافة لهوايتها الرسم، فحاولت الدمج بين العشق والرسم في صناعة الحلويات.

وأضافت أنها حرصت على مزج الطعم الجميل بالشكل المختلف، لفتح شهية متابعيها وعشاق الحلويات، مشيرة أنها تعشق المطبخ وتحب أن تضيف بصمتها على كل صنف، وتحاول التواصل دائمًا مع متابعيها على السوشيال ميديا.

وقالت إنها على الرغم من عشقها للحلويات إلا أنها تحافظ على رشاقتها، وتنصح الجميع بتنظيم الأكل والبعد عن الحلويات التي تزيد الوزن وخاصة الأطفال، حفاظًا على أسنانهم من التسوس.



وأشارت أنها تعرضت لكثير من المواقف المحرجة في المطبخ في بداية تعلمها، وأصيبت بخيبة أمل في البداية إلا أن وقوف عائلتها بجانبها جعلها تبدع لتصبح أول مدربة كيك في مصر والشرق الأوسط.



وأكدت أنها نجحت في تعليم الفتيات كيفية صناعة الكيك بشكل ثلاثي الأبعاد، لكي يصبحوا محترفين ويقوموا بتنفيذ مشروعات خاصة بهم.

يذكر أن ياسين تمتلك أكاديمية خاصة بها لصناعة الكيك تحت مسمى "كيك روز"، وذلك لتعليم صناعة الكيك في القاهرة للفتيات وتسعى لتعميم التجربة على باقي المحافظات.