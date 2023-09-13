تفاصيل المواقع المجهزة لذوي الإعاقة في المسجد الحرام

تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقديم خدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف أرجاء المسجد الحرام من خلال عدة مواقع مجهزة بوسائل مخصصة لهم.

ويفد القاصدون إلى المسجد الحرام من شتى أصقاع المعمورة على مختلف أحوالهم الصحية، لذا يجري العمل على تهيئة المواقع وأنسنتها لتتناسب مع كل أوضاع القاصدين بما يراعي أداء النُسك بيسر وسهولة ويحقق لهم الطمأنينة التي قدموا من أجلها.

ويتمكن القاصدون للمسجد الحرام من الأشخاص ذوي الإعاقة من أداء فروضهم في المصليات المهيأة لهم والمجهزة بأدوات ووسائل مساندة، إذ خُصصت مصليات داخل المسجد الحرام تتواجد بالقرب من الأبواب تسهيلًا لوصولهم، وتجري أعمال تنظيف وتعقيم المصليات دوريًا قبل وبعد كل صلاة، كما تزود المصليات بماء زمزم بمشربيات خاصة.

خدمات مساندة

تقع المصليات الثلاثة الخاصة بالرجال في توسعة الملك فهد -رحمه الله- الدور الأول مقابل باب 91، والدور الأول مقابل جسر الشبيكة باب 68، والدور الأرضي باب 68 بجوار سلالم الشبيكة، كما أن القاصدات خصص لهن 3 مصليات تقع في توسعة الملك فهد -رحمه الله- باب 88 الأرضي وباب 65 الدور الأول "الشبيكة"، وتوسعة الملك فهد بمصلى 15 المطل على صحن المطاف.

وتتوفر فيها وسائل مساندة لذوي الإعاقة كأدوات التيمم، والمصحف المزود بقلم قارئ لكبار السن، والمصحف بلغة "برايل" وعدد من الكتب القيمة، والعصا المخصصة لفاقدي البصر، بالإضافة إلى تواجد عدد من مترجمي ومترجمات لغة الإشارة المؤهلين لترجمة الخطب والدروس المقامة وحلقات الذكر.

جسر أجياد

كما خُصص للعربات اليدوية القادمة إلى المسجد الحرام عبر ساحاته مسارات رئيسية، أولها جسر أجياد، وهو جسر يقع في الساحة الغربية مؤدي إلى الدور الأول من المطاف، والمسار الثاني عبر جسر الشبيكة جوار باب 64، إضافة إلى مسار يتجه إلى المروة عبر الساحات الشرقية، وهناك عدد من السلالم الكهربائية والمصاعد المزودة برموز وعلامات واضحة للتسهيل عليهم إضافة إلى وجود مسارات إلى المصليات الخاصة.

وتقع الأبواب في مختلف أنحاء المسجد الحرام، بما في ذلك الرئيسية والداخلية، وهي مزودة بعلامات إرشادية واضحة بلغة برايل، لمساعدة ذوي الإعاقة البصرية.

وتهدف الخطوة إلى تسهيل عملية الدخول والخروج لذوي الإعاقة في المسجد الحرام، من خلال توفير منحدرات ومزلقانات آمنة وسهلة الاستخدام حيثُ جرى تهيئة 8 أبواب مزودة بمنحدرات لتسهيل عملية الدخول والخروج من وإلى المسجد الحرام وهي (68 - 74 - 79 - 84 - 89 - 90 - 93 - 94)، كذلك عدة جسور وهي (جسر أجياد، والشبيكة، والمروة، والأرقم).

ووفرت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نقلاً ترددياً للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، عبر عربات ترددية متواجدة في الساحات الشرقية للمسجد الحرام، يستطيع القاصد الاستفادة منها عبر نقله من وإلى أبواب المسجد الحرام.

تطبيق تنقل

عبر تطبيق تنقل أتاحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إمكانية حجز عربة كهربائية، يستطيع القاصد الوصول إليها عبر نقاط عدة، وهي مدخل جسر المروة باب 25، مدخل سلم الأرقم باب 16، مدخل جسر أجياد باب 5، مدخل جسر الشبيكة باب 66، مدخل سلم أجياد الكهربائي باب 5، كما أن العربات اليدوية توجد في موقعين هما مدخل الساحة الشرقية باب السلام 19، ومدخل الساحة الغربية جسر أجياد.

وتتوفر كذلك خدمة دفع العربات المجانية تطوعاً بلا مقابل لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة في موقعين، الأول عند مدخل أجياد من الداخل الدور لأرضي والذي يخدم المعتمرين في المطاف الأرضي، والموقع الثاني في الصفا الدور الثاني ويخدم المعتمرين في المسعى.