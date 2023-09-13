الهلال الأحمر الليبي: الوضع في المناطق المنكوبة مازال صعبًا وكارثيًا (فيديو)

وجه توفيق شكري، المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، الشكر للدولة المصرية والقيادة المصرية والشعب المصري على تقديم المساعدات للشعب الليبي بعد الفيضانات التي ضربت ليبيا نتيجة عاصفة دانيال.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية مارينا المصري في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الوضع في المناطق المنكوبة مازال صعبًا وكارثيًا، رغم تدخل دول الجوار والمنظمات الدولية، فهناك أكثر من 4 آلاف ضحية وأكثر من 10 آلاف مفقود، وما زال العمل مستمرًا.

الهلال الأحمر يجد صعوبة في التواصل مع الفرق الميدانية:

وأوضح أن الهلال الأحمر يجد صعوبة في التواصل مع الفرق الميدانية، نتيجة انقطاع المرافق والإنترنت، وبالتالي تواجه المؤسسة صعوبة في تحديث البيانات في نفس اللحظة، ويتأخر التحديث.

وذكر أن ما يختلف في ليبيا عن زلزال سوريا أو المغرب، أن الضحايا ليسوا في مكان واحد، بل جرفت الفياضانات العديد من الضحايا نحو البحر، وبالتالي يصعب إنقاذهم كما يصعب حصرهم ومعرفة حالتهم، أحياء أم أموات.

ولفت إلى أن الفيضانات دمرت البنية التحتية لمدينة درنة، ودمرت نحو ربع المدينة بالكامل، وتعمل فرق الإنقاذ المحلية حتى غروب الشمس بسبب عدم وجود كهرباء.