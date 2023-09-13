إصابة عبدالله عطيف لاعب الأهلي السعودي في الرباط الصليبي

أعلن نادي الأهلي السعودي اليوم إصابة لاعبه عبدالله عطيف بقطع في الرباط الصليبي ليتأكد غياب النجم الدولي عن صفوف الفريق الأخضر حتى نهاية الموسم الكروي الجاري.

وكتب الأهلي في بيانه: " أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها اللاعب عبدالله عطيف، تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، وخضع اليوم لأولى جلسات العلاج الطبيعي تمهيدًا لإجراء العملية الجراحية خلال أيام ".

وأكدت التقارير أن موسم اللاعب قد انتهى بشكل رسمي مع الأهلي، حيث سيحتاج لعدة أشهر من العلاج والتأهيل قبل العودة للملاعب مرة أخرى.

نيمار ينتظم في تدريبات الهلال ويشارك أمام الرياض:

يعود النجم البرازيلي نيمار فجر غد الخميس إلى العاصمة السعودية الرياض من أجل الانتظام في تدريبات فريق الهلال، بعد انتهاء مشاركته مع منتخب البرازيلي في فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن المقرر أن يشارك النجم البرازيلي الدولي غدًا الخميس في تدريبات الهلال الجماعية قبل مواجهة الرياض المنتظرة في الدوري السعودي.

ويستعد الهلال لخوض مواجهة مهمة وقوية ضد الرياض يوم الجمعة المقبل على ملعب ستاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير أن قرار مشاركة نيمار في مواجهة الرياض سيكون بيد المدير الفني جورجي جيسوس، حيث يتوقع أن تشهد المباراة الظهور الأول للساحر البرازيلي في دوري المحترفين السعودي.

ولم يتمكن نيمار من المشاركة في مباريات الهلال خلال الجولات السابقة بسبب الإصابة التي كان يعاني منها أخيرًا، قبل أن يستكمل اللاعب برنامجه العلاجي ويعود من الإصابة ويشارك مع منتخب البرازيل.