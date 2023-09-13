"مصر الخير" تقدم مساعدات متكاملة بقافلة ستر وعافية ببني سويف

شاركت مؤسسة مصر الخير، بقافلة ستر وعافية والتي ينظمها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بقرية سدس الأمراء بمركز ببا محافظة بني سويف بتقديم العديد من الخدمات التنموية المتنوعة والمتمثلة في توفير مشروعات تمكين اقتصادي وبحث حالات الغارمين والتوعية بأضرار الغرم بالإضافة إلى الخدمات الغذائية للأسر المستحقة بالقرية بالإضافة إلى بعض الأنشطة الترفيهية للأطفال.

ويأتي ذلك تماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ووفقًا لخطة الحماية الاجتماعية والصحية والغذائية.

وقال الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ملموسة وواضحة في مختلف أركان التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والغذائية وغيرها مما يلبي الاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقًا بجميع المحافظات.

وأشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير أن أهمية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تكمن في توحيد جهود كافة مؤسسات المجتمع المدني في مصر وتنظيم عملية تقديم الخدمات المتنوعة وفقًا للنطاق الجغرافي وقاعدة البيانات الموحدة بالتحالف الوطني وشبكة الخدمات الخاصة بكل مؤسسات العمل المدني.

وأوضح رفاعي أن مؤسسة مصر الخير تسعى منذ نشأتها إلى تنمية الإنسان المصري وتلبية الاحتياجات الأساسية وفق استراتيجية تضمن الاستدامة والجودة العالية لكافة الخدمات التنموية بالإضافة إلى تواجد المؤسسة المتميز في مجال العمل الميداني والتنفيذي منذ أكثر من 15 عامًا مما أدى إلى وجود قاعدة بيانات عريضة للأسر المستحقة في كل ربوع مصر ساعدت المؤسسة في استغلال كافة مواردها للقيام بدورها التنموي تجاه المجتمع المصري كعضو هام وحيوي بالتحالف الوطني.

وأكد على استمرار مؤسسة مصر الخير في تقديم خدماتها مع التحالف وفقًا للخطة المحددة سلفًا لتمكين الأسر المستحقة وتحقيق استدامة تنموية تضمن خروج تلك الأسر من دائرة الاحتياج.

وقال طارق حسن، مدير العلاقات الحكومية بمؤسسة "مصر الخير " عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن مشاركة المؤسسة بقافلة ستر وعافية تأتي بحزمة متكاملة وشاملة من الخدمات والمساعدات الانسانية، حيث قامت بتسيير شاحنة للمواد غذائية تشمل 1000 كرتونة مواد غذائية، يبلغ وزن الكرتونة حوالي 11 كليو جرامًا تشمل كافة الأصناف الأساسية التي تحتوي على العناصر الغذائية اللازمة بالاضافة للمشاركة بحملة الإطعام بالمحافظة وإنشاء مطعم مركزي يتم من خلاله إعداد 1000 وجبة يتم تقديمها على يومين بمعدل 500 وجبة غذائية ساخنة يوميًا" تضم العناصر الغذائية الأساسية من بروتين ونشويات وفاكهة لتوزيعها على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالقرية.

وأضاف:" كما قامت مؤسسة مصر الخير باستقبال حالات تمكين اقتصادي وتوقيع عقود تسليم مشروعات للمستفيدين لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في تحسين جودة الحياة للأسر المستهدفة بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات.

وأوضح أن المؤسسة حرصت على تقديم كل أوجه الدعم للأطفال بقرية سدس الأمراء والقري والنجوع المجاورة بتقديم 1000 شنطة مدرسية تشمل كافة احتياجات الطلاب من جميع المستلزمات المدرسية بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأنشطة الترفيهية والتثقيفية منها كرنفال أطفال وعروض فنية بالعرائس لإدخال الفرحة على قلوبهم فضلًا عن تقديم كافة أوجه الدعم للغارمين بالقافلة حيث تم استقبال عدد من حالات غارمين وتقديم توعية قانونية بمخاطر الغرم وقد قام الفريق القانوني بالمؤسسة بتقديم المساعدات القانونية وآليات تسديد الديون بالإضافة إلى رصد احتياجاتهم والعمل على تمكينهم اقتصاديًا لعدم العودة إلى دائرة الغرم مرة أخرى.

جدير بالذكر أن هذه القافلة هي رقم 24 لقوافل ستر وعافية والتي بدأت خلال شهر أكتوبر 2022، وشملت معظم محافظات الجمهورية لدعم الأسر الأكثر استحقاقًا.