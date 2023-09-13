مايكروسوفت تكشف عن أول 36 عنوانًا في مكتبة Xbox Game Pass Core
لن يكون Xbox Live Gold موجودًا اعتبارًا من الغد، 14 سبتمبر. ويحل محله طبقة جديدة من Game Pass تسمى Xbox Game Pass Core. إنه عرض مختلف لـ Games with Gold حيث ستكون هناك مكتبة دورية تضم بضع عشرات من الألعاب، بدلاً من أن تتمكن من المطالبة ببعض العناوين لمجموعتك كل شهر. كشفت Xbox الآن عن القائمة الأولية لعناوين Game Pass Core، لكن الاختيارات قد تجعل بعض اللاعبين يأملون في المزيد.
الألعاب الـ 36 التي ستتمكن من لعبها من خلال Game Pass Core على Xbox One وXbox Series X/S هي:
Among Us
Astroneer
Celeste
Dead Cells
Descenders
Dishonored 2
Doom Eternal Standard Edition
Fable Anniversary
Fallout 4
Fallout 76
Firewatch
Forza Horizon 4 Standard Edition
Gang Beasts
Gears 5 Game of the Year Edition
Golf with your Friends
Grounded
Halo 5: Guardians
Halo Wars 2
Hellblade: Senua’s Sacrifice
Human Fall Flat
Inside
Limbo
Ori & the Will of the Wisps
Overcooked! 2
Payday 2: Crimewave Edition
Powerwash Simulator
Psychonauts 2
Slay the Spire
Spiritfarer: Farewell Edition
Stardew Valley
State of Decay 2: Juggernaut Edition
Superliminal
The Elder Scrolls Online
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
Unpacking
Vampire Survivors
هناك أكثر من عدد قليل من الألعاب الرائعة في تلك القائمة، من Vampire Survivors وCeleste إلى Doom Eternal وDishonored 2. قد تبلغ قيمة Game Pass Core 60 دولارًا سنويًا لأولئك الذين لم يلعبوا الكثير من هذه الألعاب من قبل. ولكن من الصعب إثبات أن هذا هو الاختيار الأكثر إثارة الذي يمكن أن تطرحه Microsoft لهذا الإصدار الأساسي من Game Pass. وتقول الشركة إنها تخطط لتحديث القائمة مرتين أو ثلاث مرات سنويًا، لذلك قد يكون هناك انتظار من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى تقوم Microsoft بتحديث المكتبة.
هناك ميزات أخرى في Game Pass Core قد تحث الأشخاص على الاشتراك أو البقاء عضوًا، وأبرزها حقيقة أن الخدمة مطلوبة للعب العديد من الألعاب متعددة اللاعبين على Xbox. على سبيل المثال، لن تتمكن من لعب Call of Duty: Modern Warfare III مع الأصدقاء على جهاز Xbox الخاص بك دون الحصول على عضوية Game Pass Core على الأقل.