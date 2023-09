مايكروسوفت تكشف عن أول 36 عنوانًا في مكتبة Xbox Game Pass Core

لن يكون Xbox Live Gold موجودًا اعتبارًا من الغد، 14 سبتمبر. ويحل محله طبقة جديدة من Game Pass تسمى Xbox Game Pass Core. إنه عرض مختلف لـ Games with Gold حيث ستكون هناك مكتبة دورية تضم بضع عشرات من الألعاب، بدلاً من أن تتمكن من المطالبة ببعض العناوين لمجموعتك كل شهر. كشفت Xbox الآن عن القائمة الأولية لعناوين Game Pass Core، لكن الاختيارات قد تجعل بعض اللاعبين يأملون في المزيد.

الألعاب الـ 36 التي ستتمكن من لعبها من خلال Game Pass Core على Xbox One وXbox Series X/S هي:

Among Us

Astroneer

Celeste

Dead Cells

Descenders

Dishonored 2

Doom Eternal Standard Edition

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Firewatch

Forza Horizon 4 Standard Edition

Gang Beasts

Gears 5 Game of the Year Edition

Golf with your Friends

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

Inside

Limbo

Ori & the Will of the Wisps

Overcooked! 2

Payday 2: Crimewave Edition

Powerwash Simulator

Psychonauts 2

Slay the Spire

Spiritfarer: Farewell Edition

Stardew Valley

State of Decay 2: Juggernaut Edition

Superliminal

The Elder Scrolls Online

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Unpacking

Vampire Survivors



هناك أكثر من عدد قليل من الألعاب الرائعة في تلك القائمة، من Vampire Survivors وCeleste إلى Doom Eternal وDishonored 2. قد تبلغ قيمة Game Pass Core 60 دولارًا سنويًا لأولئك الذين لم يلعبوا الكثير من هذه الألعاب من قبل. ولكن من الصعب إثبات أن هذا هو الاختيار الأكثر إثارة الذي يمكن أن تطرحه Microsoft لهذا الإصدار الأساسي من Game Pass. وتقول الشركة إنها تخطط لتحديث القائمة مرتين أو ثلاث مرات سنويًا، لذلك قد يكون هناك انتظار من ثلاثة إلى ستة أشهر حتى تقوم Microsoft بتحديث المكتبة.

هناك ميزات أخرى في Game Pass Core قد تحث الأشخاص على الاشتراك أو البقاء عضوًا، وأبرزها حقيقة أن الخدمة مطلوبة للعب العديد من الألعاب متعددة اللاعبين على Xbox. على سبيل المثال، لن تتمكن من لعب Call of Duty: Modern Warfare III مع الأصدقاء على جهاز Xbox الخاص بك دون الحصول على عضوية Game Pass Core على الأقل.