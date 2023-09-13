أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إعفاء أبناء المصريين العائدين من ليبيا من المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد.

وقرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إعفاء أبناء المصريين العائدين من المناطق المتضررة بسبب الإعصار والفيضانات في ليبيا من المصروفات الدراسية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، للتيسير عليهم نظرا لظروفهم الطارئة.

وتقدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بخالص العزاء لأسر الضحايا من المواطنين المصريين المتوفين جراء الإعصار والفيضانات التي ضربت الدولة الليبية الشقيقة.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتسخير كافة إمكانات الوزارة وتسهيل كافة الاجراءات لأبناء المصريين في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي العائدين من المناطق المتضررة في ليبيا لسرعة تسكينهم في المدارس بمختلف المحافظات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

قيمة المصروفات الدراسية

وحدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المصروفات الدراسية لجميع الصفوف المدرسية للعام الدراسي الجديد 2023-2024.

جاء ذلك خلال القرار الوزاري رقم (163) بتاريخ 3 سبتمبر 2023 والخاص بتحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي يتم تحصيلها من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني.

ونص القرار على أن يسدد طلاب وطالبات المدارس بمختلف المراحل التعليمية الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات والأنشطة الطلابية التي تؤدى إليهم، ولا يجوز تحصيل أى نوع آخر من الرســوم أو الغرامات أو الاشتراكات أو مقابل الخدمات الإضافية على غير النحو المبين بهذا القرار.

ونص القرار على أن تحدد قيمة المصروفات الدراسية والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والأنشطة الطلابية من طلاب وطالبات المدارس بجميع المراحل التعليمية المختلفة كما يلي:

- ٣١٢.٦٠ جنيهًا قيمة المصروفات الدراسية للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.

- ٢١٢.٦٠ جنيهًا قيمة المصروفات الدراسية للحلقة الإعدادية.

- ٥٢٧.٦٠ جنيهًا قيمة المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي العام.

- ٥١٢.٦٠ جنيهًا قيمة المصروفات الدراسية من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

- ٢٢٧.٦٠ جنيهًا قيمة المصروفات الدراسية للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.

- ٢١٢.٦٠ جنيهًا قيمة المصروفات الدراسية لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته (٣-٥) سنوات.