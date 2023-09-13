كوكا كولا تعلن عن نكهة جديدة بالذكاء الاصطناعي

لقد انتشر الذكاء الاصطناعي في كل مكان مؤخرًا، لكن لم يتوقع أحد أن يتم استخدامه كسلاح في حروب الكولا المستمرة. ومع ذلك، لدى شركة كوكا كولا خطط أخرى، حيث أطلقت للتو نكهة جديدة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. تطلق عليها الشركة اسم "الصودا من المستقبل" وهي متاحة لفترة محدودة في كل من الأصناف العادية والخالية من السكر، وفقًا لما أوردته CNBC.

يُطلق عليه اسم Y3000، وهو بالتأكيد اسم يبدو مستقبليًا، على الرغم من أنه يذكرنا بـ Skynet وجيشها من Terminators الأشرار أكثر من مجرد مشروب منعش. لم تنشر شركة كوكا كولا أي معلومات حول مذاقها الفعلي، لكن المختبرين يصفونها بأنها تشبه سلاش التوت.

أصدرت الشركة معلومات حول عملية الإنشاء. بدأ الأمر كله عندما قام الباحثون بجمع تفضيلات النكهة من المستهلكين، بحثًا عن الاتجاهات لفهم ما ستكون عليه "الأذواق المستقبلية". بعد ذلك، تم إدخال هذه البيانات في نظام ذكاء اصطناعي خاص للمساعدة في إنشاء ملف تعريف النكهة. وقبل أن تعرف ذلك، وُلدت صودا أطفال جديدة. يا لها من ميتزفه.

من خلال تقديم أفضل انطباع لها عن لعبة Secret Invasion، كلفت شركة Coke أيضًا الذكاء الاصطناعي بالمساعدة في تصميم العمل الفني على العلبة الرفيعة. تتمتع العلب بأجواء شاطئية ذات لون أرجواني نيون تستدعي إلى الأذهان منصة توليد الصور مثل Dall-E أو Midjourney. هناك أيضًا زجاجات ذات حجم تقليدي مملوءة بالسائل المستقبلي.

يوصف Y3000 بأنه نكهة ذات إصدار محدود، لكن كوكاكولا لم تذكر متى ستتوجه الصودا إلى كومة الخردة لتنضم إلى الأطعمة المستقبلية الأخرى، مثل آيس كريم Dippin 'Dots المجفف بالتجميد وكريستال بيبسي الشفاف (والفظيع). من المفترض أن تستمر خلال الخريف، حيث أعلنت شركة Coca-Cola أيضًا عن شراكة مع العلامة التجارية الفاخرة لأزياء الشارع Ambush لإصدار مجموعة ملابس تحت عنوان Y3000 في وقت لاحق من هذا الموسم.