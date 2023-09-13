سكرتير عام البحر الأحمر يستعرض موقف الطلبات المعروضة

عقد اللواء محمد البندارى السكرتير العام لمحافظة البحر الأحمر، والمستشار محمد عبد الله ندا نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار القانوني للمحافظة، اجتماعا بديوان عام المحافظة ، لمناقشة اخر مستجدات العمل بلجنة التنازلات المشكلة بناءاً علي قرار المحافظ رقم ٦١٥ لسنة ٢٠٢٠ بمدن الغردقة والقصير وراس غارب وسفاجا ، للبت في الطلبات المقدمة بشأن التنازلات التي تم مراجعتها بمعرفة اللجان الفنية .

ومن جانبه أكد السكرتير العام، أن اللجنة المنعقدة ناقشت عدد من طلبات التنازلات بمدن رأس غارب ، الغردقة، سفاجا، القصير، والتي تم فحصها في ضوء الضوابط واستكمال المرافق ، بالإضافة الي عدد من طلبات تحويل أراضي حق الانتفاع الي تمليك مع مراعاة عدم تعارض هذه الأراضي مع خط التنظيم بالمدينة وعدم وجود تعارض مستقبلي مع تطوير المدينة ، علي أن يتم تسعيرها وفقا لتوقيت تقديم طلب التحويل .



و في ذات السياق قررت اللجنة ما يلي : _

_ منح مهلة حتي ٣١/ ١٢ / ٢٠٢٣ للمواطنين الذين قاموا بسداد ١٠ % من قيمة المرافق المستحق لاستكمال سداد النسب المستحقة والسير في إجراءات الترخيص .

_ منح مهلة حتي ٣١/ ١٢ / ٢٠٢٣ للمواطنين الذين تقدموا بطلبات واقرارات لاستكمال سداد فرق المرافق خلال المدة المقررة وذلك من واقع الكشوف المعدة بمعرفة الوحدات المحلية لمدن المحافظة بعد استبعاد الحالات المستحقة عليها مديونيات سابقة طبقاً للتعاقد .

_ منح تسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال المخصص قطع اراضي بغرض مشروع ( استثماري _ سياحي _ تجاري _ صناعي _ أخري ) وتزيد مساحتها عن ١٠٠٠٠ متر مربع ، وذلك تشجيعاً للإستثمار ودفع عجلة التنمية والاقتصاد القومي .

_ ايقاف كافة التعاملات علي قطع الاراضي السابق تخصيصها لذوي الشأن وعليها مديونيات سابقة طبقاً للتعاقد .

كما نظرت اللجنة العليا طلبات التعويض المعروضة أمامها من اللجان الفرعية بمدن المحافظة وحددت آلية التعامل علي هذه الطلبات وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض .

حضر الاجتماع كمال سليمان السكرتير العام المساعد ، و رؤساء مدن الغردقة ، سفاجا ، القصير ، رأس غارب ، و عدد من مسئولي الإدارات الهندسية والتخطيط والشئون القانونية بالمحافظة .

