النزول بدرجات القبول بمدرسة "وي" التكنولوجية بجنوب سيناء ل 225 درجة

قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، النزول بدرجات القبول للصف الأول الثانوي بطور سيناء الي 215 درجة والصف الأول الثانوي الصناعي والتجاري بطور سيناء ودهب.



وأصدر اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، قراراً بالنزول بدرجات القبول لمدرسة " وي" التكنولوجية بطور سيناء الي 225 درجة للعام الدراسى 2023/ 2024م، والتسجيل علي الرابط الالكتروني المعلن بموقع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.



وفي نفس السياق قرر المحافظ النزول بالحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي بمدارس ادارة طور سيناء التعليمية من 2015 درجة الي 210 درجة للعام الدراسي 2023 / 2024 .

كما تم النزول بالحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي الصناعي بالمرحلة الثالثة من تنسيق القبول للصف الاول الى 180 درجة بمدارس الإدارة التعليمية بطور سيناء، و155 درجة لمدارس الإدارة التعليمية بمدينة دهب، والنزول بالحد الأدني للصف الاول الثانوي التجاري المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول التجاري الي 160 درجة للمدارس التابعة لإدارة طور سيناء التعليمية للعام الدراسي 2023/ 2024م.



جاء ذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة انه يتم تنسيق الطلاب الحاصلين علي الشهادة الاعدادية داخل الادارة التعليمية التابع لها ولا يجوز الالتحاق بالصف الأول الثانوي بإدارة تعليمية أخرى.