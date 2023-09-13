أطعمة فائقة تحميك من الأنفلونزا ونزلات البرد

قد يوفر النظام الغذائي الغني بالألياف الحماية ضد الأنفلونزا ونزلات البرد، ويتحقق هذا التأثير من خلال زيادة عدد خلايا الدم البيضاء، كما أظهرت الدراسة.

وجد علماء من جامعة موناش في أستراليا أن وجود كمية كبيرة من الألياف الغذائية يقوي جهاز المناعة، إن تناول الألياف الموجودة في الشوفان والأرز البني والتوت، له تأثير إيجابي على استجابة الجسم المضادة للفيروسات.

ومن فوائد هذا النظام الغذائي تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري، لكن العلماء يعتبرون خاصيته الأساسية هي القدرة على مقاومة الأنفلونزا، ويذكر MedicForum أن الأنفلونزا هي واحدة من أكثر أنواع العدوى الفيروسية شيوعًا في العالم، حيث تصيب 20٪ من سكان كوكبنا كل عام.

وأظهرت الملاحظات أن زيادة مستويات الألياف الغذائية تقلل من تأثير الربو والحساسية على الرئتين، كما تجعل الجسم أكثر مقاومة للفيروسات، وأجرى الباحثون اختباراتهم على الفئران ووجدوا أنها محمية ضد الأنفلونزا عن طريق تناول كمية كبيرة من الألياف الغذائية.

كان العلماء يعلمون بالفعل أن الألياف مفيدة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الأمعاء الالتهابية مثل الربو والحساسية، لكنهم كانوا قلقين من أن هذه العناصر الغذائية قد تؤدي إلى إيقاف الاستجابات المناعية الأخرى.

وتبين أنه في حين أن الألياف خفضت مستوى الوذمة في الرئتين، إلا أنها قامت أيضًا بتنشيط خلايا الدم البيضاء، مما كان له تأثير إيجابي على المناعة المضادة للفيروسات لدى الفئران، وحمايتها من الأنفلونزا، ولكن النظام الغذائي الغربي الحديث الذي يكثر فيه الوجبات السريعة واللحوم الحمراء المصنعة على شكل نقانق، يقلل من قدرة الجسم على مقاومة الالتهابات، حيث إن هذه الأطعمة تحتوي على نسبة عالية من السكر والدهون، ولكنها منخفضة في الألياف الغذائية.