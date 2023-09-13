ممدوح عيد: طموح بيراميدز لا يتوقف وهدفنا حصد جميع الألقاب

وجه المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، الشكر لجميع من حضر حفل النادي للكشف عن ملابسه للموسم الجديد مؤكدا على فخره الشديد بأنه فرد من أسرة نادي بيراميدز المترابطة بشدة، والتي تعمل جميعا على قلب راجل واحد.

أوضح خلال الحفل أن الجميع تعب على مدى ٤ سنوات متتالية من أجل تكوين الفريق الحالي، وبناء جميع عناصره المتكاملة، مشيرا إلى أن طموح النادي كبير للغاية ولا يتوقف فقط عند حد المشاركة المشرفة، والهدف هو حصد كل الألقاب والبطولات.

شدد على أن المنافسة في الدوري المصري صعبة للغاية والإدارة هدفها عند تأسيس مشروع بيراميدز هو الفوز بكل الألقاب والبطولات والتواجد دائما في القمة. مشيرا إلى أنه يثق في قدرة المجموعة الحالية على الفوز بالبطولات في الموسم المقبل، والعام الجديد سيكون مميزا في كل شيء.

أضاف بأنه فخور بتجديد الشراكة مع الراعي الرسمي للنادي وخلال السنوات المقبلة سيكون التعاون بيننا بشكل أكبر، ومؤكدا على أن النادي حريص بشدة على تأدية دور الوطني في مصر والمشاركة المجتمعية من مختلف المجالات.