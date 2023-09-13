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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هاني سعيد: لاعبو بيراميدز أظهروا قدرتهم على المنافسة في معسكر تركيا

هاني سعيد المدير
هاني سعيد المدير الرياضي لبيراميدز

قال الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن روح الفريق ظهرت بشدة خلال فترة الإعداد الأخيرة سواء في مصر أو تركيا.

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وأضاف أن روح الفريق أظهرت أن الفريق قادر على المنافسة في كل البطولات وحصد لقب دوري أبطال أفريقيا في أول مشاركة له في البطولة هذا الموسم.

أوضح خلال حفل الكشف عن ملابس النادي للموسم الجديد، أن بيراميدز يمتلك فريقا مميزا للغاية والمجموعة الحالية قادرة على تحقيق كل الألقاب والبطولات خلال الموسم المقبل.

شدد على أن الجميع تعاهد على تحقيق أهداف وطموحات النادي في موسمه المقبل ومع نهاية الموسم سيرى الجميع ذلك.

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