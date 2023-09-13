إخماد حريق كابل كهرباء بجوار مول شهير في الشروق

نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق نشب فى كابل كهرباء بجوار مول شهير بمنطقة الشروق، دون وقوع إصابات.

كانت قد تلقت أجهزة الأمن بمديرية القاهرة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بكابل كهرباء بشارع البحر الأحمر فى الشروق، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.