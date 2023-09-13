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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

معاق ذهنيا يشعل النيران في منزل أسرته ببورسعيد

الحماية المدنية
الحماية المدنية

قام مريض نفسي بمحافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، بإشعال النيران بمنزل أسرته بمساكن الصفوة دون حدوث أي إصابات.

كانت قد تلقت قوات الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد، بلاغًا باندلاع حريق بالدور الأرضي بعمارة في مساكن الصفوة، فجري الدفع بفريق من رجال الحماية المدنية مُدعم بسيارات إطفاء وبرفقتهم سيارات إسعاف، وجرى السيطرة على الحريق الذي تبين أنه في "الأنتريه"، وذلك قبل إنتقاله إلى باقي أجزاء الوحدة السكنية، ودون حدوث أي إصابات.
ونجح رجال الحماية المدنية بمحافظة بورسعيد فى إنقاذ الأسرة بالكامل، وتبين من التحريات الأولية أن مريض نفسي - معاق ذهني - من أفراد الأسرة هو من أشعل النيران في "الانتريه"، وحُرر محضر بالواقعة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحصر التلفيات، والتحري حول ملابسات الواقعة.
 

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