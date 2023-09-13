استولى على 7 ملايين جنيه.. استمرار حبس مستريح مستحضرات التجميل

أجل قاض المعارضات المختص، اليوم الأربعاء، حبس متهم بالنصب والاحتيال على أموال المواطنين، بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال مستحضرات التجميل، 15 يومًا احتياطيًا علي ذمة التحقيقات بالقضية.



كانت قد كشفت التحريات، قيام المتهم المذكورة، بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة مستحضرات التجميل نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 7 مليون جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.



وأوضحت التحريات، أن المتهم زعم استثمار الأموال في مجال تجارة مستحضرات التجميل نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.



والجدير الذكر أن رجال مباحث الأموال العامة، تمكنوا من ضبط المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، حيث تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.