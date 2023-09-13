كلام فى الهوا

الأربعاء 13/سبتمبر/2023 - 08:43 م 9/13/2023 8:43:07 PM

كلام الناس كثير، فمنه المفيد ومنه غير المفيد الذى يسبب المشاكل والأذى. وللكاتب الصحفى صاحب المقال اليومى «مصطفى أمين» كلام مفيد.

ومن كلماته هذه «أن الحياة لا تتوقف أبدًا إنما تتجدد دائمًا، كل شىء فيها يتغير ويتبدل فيها البشر، والأبنية تُشيد وتنهار، الزهور تتفتح وتذبل، الدول تقوم وتسقط، كل شىء يتغير، كل شىء يتبدل، إلا معانى بعض الكلمات، الحرية تبقى دائمًا، حرية الطغيان يبقى دائمًا طغيان العدل، دائمًا عدل الظلم ظلمًا، يجىء العادلون والطغاة ويذهبون، ويظهر أنصار الحرية وأعوان الاستبداد ويختفون، وتشرق الشمس.. كل شىء يتغير، يولد ويموت، يكبر ويتضاءل، ولكن الشعب دائمًا لا يموت» هذه الكلمات تربط بالحكمة وهذا لا يدهش أحد ولا يلتبس عليه فهمًا.

رغم أن البشر كائنات متخبطة تلهو فى متاهة عاجزة عن رؤية الطريق السديد ليبقى فى أذهاننا نحن البشر ما ذهبت إليه الأساطير اليونانية أن البشر لا يستمعون إلى النصح، حتى قال فى هذا الإمام الشافعى فى لحظة يأس حقيقية من البشر يتمنى فيها ذلك الامل العزيز وقال «ليت الكلاب لنا مجاورة.. وليتنا لا نرى ممن نرى أحدًا».

لم نقصد أحدًا!!