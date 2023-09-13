نظام غذائي معين يحميك من الإصابة بالشيخوخة.. دراسة توضح

وجدت دراسة أمريكية أن الألياف الغذائية هي المفتاح للبقاء شابًا لفترة طويلة، وتبين أن استهلاكها يساعد كبار السن على العيش لفترة أطول دون أن يفقدوا صحتهم.

وتناول نظام غذائي غني بالألياف في سن الشيخوخة يزيد من احتمالية العيش لفترة أطول وبصحة جيدة بنسبة 80٪، ووفقًا للباحثين، فإن الكمية اليومية الموصى بها من الألياف الغذائية للشخص البالغ هي 25 إلى 30 جرامًا، ومن بين أفضل مصادر الألياف الغذائية، يسلط الخبراء الضوء في المقام الأول على الفول والخضراوات والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة.

قائلين إن الألياف الغذائية تساعدك على العيش لفترة أطول، لاحظ العلماء فوائدها الصحية المعقدة.

وذكر مؤلفو الدراسة أن الألياف تعزز عمليات الهضم الصحية، كما تساعد الألياف الغذائية على تزويد الجسم بحماية دائمة ضد مرض السكري من النوع الثاني، وتخفض مستويات الكوليسترول، وتساعد في التحكم في الوزن.

وأشار الخبراء إلى أن الكثير من الأشخاص يتجنبون تناول الأطعمة الغنية بالألياف، معتبرين أنها تسبب الانتفاخ وانتفاخ البطن وفي مثل هذه الحالات، بحسب العلماء، من الضروري تعويد الجسم على تناول الألياف الغذائية بشكل تدريجي، بدءًا بكميات صغيرة جدًا على سبيل المثال، يمكنك البدء بتناول تفاحة واحدة، أو حفنة من المكسرات يوميًا وزيادة حصصك تدريجيًا.