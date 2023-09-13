توقيع الكشف الطبي لـ1959 مواطنًا بسمالوط

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، قافلة طبية علاجية مجانية بقرية نزلة طحا إحدى مركز ومدينة سمالوط شمال المنيا، تحت إشراف الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، وبتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وبرعاية اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة لوصول وتقديم الخدمات العلاجية المجانية، لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجًا، ولجميع المواطنين فى أماكنهم، وتنفيذًا للمبادرة الرئاسية لرئيس الجمهورية (حياة كريمة ).

أعلن الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن فاعليات القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1959 حالة مترددة وصرف الأدوية، وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن توزيع الحالات لــ 453 حالة جراحة؛ 415 حالة أطفال، عدد 282 باطنة؛ 104 حالات نساء؛ 125 حالة أسنان، 249 حالة جلدية؛ 30 حالة تنظيم أسرة؛ 150 حالة رمد؛ 151 حالة أنف وأذن، إلى جانب أنه تم عمل 140 تحاليل مختلفة، 1 موجات صوتية، 8 حالة أشعة سينية وكشف مبكر للضغط والسكر لـــ 103 مترددين، وتم إجراء خلع أسنان لــ 8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 18 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة، إلى عمل ندوات تثقيف صحى لــ 142 مترددًا.