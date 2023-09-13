مع اقتراب الشتاء.. أفضل المنتجات لإنقاص الوزن بشكل أسرع

يجب أن يحتوي النظام الغذائي الشتوي على الكثير من الألياف الغذائية لضمان الشعور بالشبع، ولكن من الأفضل الامتناع عن المكملات الغذائية التي تحتوي على الألياف.

والنظام الغذائي الغني بالألياف يمكن أن يزيد من الشبع، ويقلل الجوع ويقلل إجمالي السعرات الحرارية، وسوف يقلل الوزن ويحسن الصحة العامة، والألياف أو السليلوز عبارة عن كربوهيدرات معقدة لا يمتصها الجسم.

نظرًا لأن الألياف غير قابلة للهضم، فهي لا توفر أي مواد مغذية أو طاقة أو سعرات حرارية ومع ذلك، فهو يحافظ على صحة الجهاز الهضمي ويساعد الجسم على التخلص من النفايات الضارة المحتملة هناك نوعان رئيسيان من الألياف الغذائية - القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، وكلاهما لهما فوائد صحية.

والألياف القابلة للذوبان، كما يوحي اسمها، تذوب في المعدة لتشكل مادة تشبه الهلام يمكنها احتجاز الدهون والسكريات والكوليسترول وبالتالي، فهي تساعد على خفض نسبة السكر في الدم والكوليسترول وحتى تعزيز فقدان الوزن.

والنوع الثاني من الألياف لا يذوب في المعدة وبدلا من ذلك، فإنه يمتص الماء وينمو في الحجم أو يتضخم، وتساعد الألياف غير القابلة للذوبان على الهضم عن طريق توفير الحجم والرطوبة للبراز، ويوصي الخبراء بتناول ما بين 19 إلى 38 جرامًا من الألياف الغذائية يوميًا، حسب الجنس والعمر. ومن الأفضل الحصول عليها ليس على شكل إضافات غذائية، بل مباشرة من الطعام.

أطعمة لإنقاص الوزن في الشتاء

تأتي الألياف إلينا حصريًا من النباتات؛ لا يوجد في اللحوم أو الأسماك أو غيرها من المنتجات ذات الأصل الحيواني (بما في ذلك منتجات الألبان)، توجد الألياف القابلة للذوبان في الفول والشوفان والتفاح والجزر والشعير والحمضيات والبازلاء، تشمل الأطعمة الغنية بالألياف غير القابلة للذوبان المكسرات والفاصوليا والخضروات والبطاطس والقرنبيط ونخالة القمح ودقيق القمح الكامل.

وتحتوي بذور الشيا على 40% من الألياف الغذائية، وتحتوي حصة 28-30 جرامًا من بذور الشيا على 11 جرامًا من الألياف، وملعقة واحدة فقط من بذور الكتان يمكن أن توفر 3 جرام من الألياف كما أنها مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 الدهنية الأساسية ومضادات الأكسدة، وتحتوي على كميات لا بأس بها من فيتامين ب 1 والنحاس والمغنيسيوم والفوسفور والسيلينيوم.