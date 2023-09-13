الهند تسعى إلى الشراكة مع روسيا في تطوير طريق بحر الشمال

تسعى "الهند"، إلى الشراكة مع روسيا في تطوير طريق بحر الشمال، حسبما أفاد وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي، سارباناندا سونوال، مساء اليوم الأربعاء.

وعقد سونوال اليوم الأربعاء اجتماعًا في مدينة فلاديفوستوك الروسية مع وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي الروسي، أليكسي تشيكونكوف.

وقال الوزير: "الهند تسعى إلى الشراكة في تطوير طريق بحر الشمال، مدركة الإمكانات التي يوفرها لتوسيع الاتصالات والتجارة".

وخلال الاجتماع، بحث الوزيران "مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بالنقل البحري بين الهند وروسيا لتوسيع التعاون البحري، بما في ذلك إمكانية استخدام ممرات نقل جديدة مثل طريق بحر الشمال، وكذلك ممر البحر الشرقي بين فلاديفوستوك وتشيناي".

واتفقت الهند وروسيا على تدريب البحارة الهنود في المياه القطبية والقطب الشمالي في الجامعة البحرية الحكومية الروسية في فلاديفوستوك.

روسيا تُعلن تدمير 3 زوارق أوكرانية مُسيّرة في البحر الأسود

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، أن الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود دمر 3 زوارق أوكرانية مسيّرة في البحر الأسود، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيانها: "اكتشف الطيران البحري لأسطول البحر الأسود في 13 سبتمبر ثلاثة زوارق مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود، ودمرها".

شبه جزيرة القرم:

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها. حيث أفادت الدفاع الروسية أن طيرانها دمر قرب جزيرة زميني بالبحر الأسود، ثلاثة زوارق أمريكية الصنع على متنها مجموعات إنزال تابعة للقوات الأوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم.