6 خضراوات تحتوي على ألياف تساعدك على إنقاص الوزن

توجد الكربوهيدرات في الأطعمة على شكل سكريات ونشويات وألياف غذائية، ولكن على عكس السكر والنشا، لا يتم هضم الألياف الغذائية بواسطة الإنزيمات المعوية وتلعب دورًا في توازن الطاقة.

بالإضافة إلى تعزيز الشبع، تتمتع الألياف بكثافة طاقة منخفضة، مما يعني أنها توفر سعرات حرارية أقل.

على الرغم من أن نوعًا من الألياف الغذائية المعروفة باسم الألياف القابلة للذوبان يمكن تحويله إلى طاقة عن طريق بكتيريا الأمعاء، إلا أن خلايا القولون تستهلك هذه الطاقة على شكل أحماض دهنية قصيرة السلسلة (SCFAs) على الفور، ويتم نقل SCFAs غير المستخدمة إلى الكبد، حيث يتم استقلابها، لذلك لا يتم تخزينها كدهون.

ويمكن العثور على الألياف الغذائية بكثرة في الأطعمة ذات الأصل النباتي، وخاصة في الخضراوات، ويقول خبير التغذية إيجور ستركوف خصيصًا لـ MedicForum: "إذا كنت تتحكم في كمية الكربوهيدرات التي تتناولها، فهناك الخضراوات الأكثر تفضيلًا".

خضراوات تحتوي على ألياف

السبانخ:

تحتوي السبانخ على حوالي 3.6 جرام من الكربوهيدرات لكل 100 جرام. كما يحتوي على 2.9 جرام من البروتين و2.2 جرام من الألياف.

تعد السبانخ مصدرًا ممتازًا للفيتامينات A وC، وهي مضادات الأكسدة، بالإضافة إلى المعادن مثل المغنيسيوم والمنغنيز. كما أنها تحتوي على كمية لا بأس بها من فيتامين K.

الكرفس:

تحتوي حصة 101 جرام من الكرفس على حوالي 3 جرامات من الكربوهيدرات، 2 جرام منها عبارة عن ألياف غذائية، ويعد الكرفس مصدرًا جيدًا للفيتامينات AوB9وCوK، بالإضافة إلى المعادن مثل البوتاسيوم والكالسيوم ويحتوي الكرفس أيضًا على مركب اللوتيولين النشط، الذي يتمتع بخصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان ومضادة للأعصاب ومخففة للألم.

القرنبيط:

تحتوي هذه الخضراوات الصليبية على مؤشر نسبة السكر في الدم منخفض يبلغ 15، مما يجعلها نباتية مثالية لمرضى السكر والأشخاص الذين يحاولون تجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم تحتوي حصة 107 جرامات من القرنبيط الخام على 5.3 جرام فقط من الكربوهيدرات، منها 2.1 جرام ألياف و2.1 جرام بروتين.

كما يحتوي القرنبيط أيضًا على فيتامينات B6وB9وCوK، بالإضافة إلى المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد والزنك.

الكوسة:

على الرغم من أن الكوسة من الناحية النباتية هي فاكهة، إلا أنه يشار إليها عادة على أنها خضراوات، الكوسة هي نوع من القرع الصيفي الذي يمكن تحضيره بعشرات الطرق المختلفة، مما يجعله مكونًا متعدد الاستخدامات في الطهي، وتحتوي حصة 124 جرامًا من الكوسة النيئة على 4 جرامات من الكربوهيدرات، منها 1 جرام من الألياف الغذائية.

وهي مصدر جيد للفيتامينات الداعمة للمناعة A وC، وكذلك المعادن مثل المنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم.

البروكلي:

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية، تحتوي حصة 100 جرام من البروكلي الخام على حوالي 3 جرامات من البروتين و6 جرامات من الكربوهيدرات، 2 جرام منها عبارة عن ألياف غذائية، ويعد البروكلي أيضًا مصدرًا غنيًا للفيتامينات B9وCوK، بالإضافة إلى كميات لا بأس بها من البوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد والكالسيوم.

وتظهر الأبحاث أن هذه الخضراوات الصليبية تساعد أيضًا في تحسين حساسية الأنسولين وتحمي من عدة أنواع من السرطان.

الفلفل الحلو:

يتمتع الفلفل الأخضر والبرتقالي والأصفر بخصائص غذائية متشابهة ويختلف فقط في محتواه من مضادات الأكسدة يحتوي كل 100 جرام من الفلفل الأحمر الخام على 6 جرامات من الكربوهيدرات و2.1 جرام من الألياف و1 جرام من البروتين.