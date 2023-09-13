كارينا كابور تهوس جمهورها بجمال ملامحها في أحدث ظهور (صور)

نشرت الممثلة الهندية كارينا كابور مجموعة من اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، مستعرضة جمالها بفستان بسيط وأنيق.

كارينا كابور

وبدت كارينا كابور بفستان باللون البرتقالي الناعم، ومصنوع من قماش الحرير، وتميز بصيحة الكتف الأوف شولدر المكشوف، بالإضافة لقصة محددة الخصر؛ لتعكس رشاقتها وقوامها الممشوق.

وتزينت كارينا كابور بأقراط كبيرة الحجم تتدلى من أذنيها، تميزت بألوانها الراقية، فضم الأخضر الداكن والبني والذهبي.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت الفنانة كارينا كابور تصفيفة شعر أنيقة، تاركة خصلاتها تتدلى على أحد كتفيها وظهرها بصيحة الويفي الناعم والمرتب.

ووضعت مكياجًا ساحرًا يعكس جمال ملامحها، حيث زينت وجنتيها ببلاشر باللون البني وأبرزت جمال عينيها بالكحل والماسكرا؛ لتحصل على رموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود؛ ليتماشى مع لون بشرتها وفستانها الأنيق.