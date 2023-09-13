توقيع عقد مشروع إنشاء شبكة صرف صحي تجمع قروي قصر رشوان بالفيوم

وقع المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب فى شركة مياة الفيوم، والمهندس مصطفى السعدنى المدير التنفيذي لشركة الرواد للمقاولات، وبمقر الشركة بمحطة مياه قحافة، عقد مشروع إنشاء شبكة صرف صحي ومحطات رفع تجمع قروي قصر رشوان بمركز طاميه –( ضمن برنامج توسعات الصرف الصحي والممول من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD والبنك الأوروبي للاستثمار EIB ومرفق الاستثمار في الجوار التابع للاتحاد الأوروبي. NIF

وحضر التوقيع أعضاء وحدة تنفيذ المشروع بالشركة المهندس أشرف سمير رئيس وحدة تنفيذ المشروع بالشركة PIUوالمهندس عمر ناصر نائب رئيس الوحدة ، والمهندسة فاطمة سيد رئيس لجنة البت بالوحدة والمهندس وليد حنفى مهندس الاشراف على المشروع و المهندس محمد عبد المقتدر مدير المشروعات بشركة الرواد والمهندسة رنا السعيد مدير تنمية الأعمال بشركة الرواد.

وصرح" النجار" أن المشروع يتكون من ٦ محطات رفع بإجمالي طاقة تصميمية ١٩ ألف متر ٣ / يوم وشبكات انحدار بطول ٩٣ كيلومتر وخطوط طرد بإجمالي أطوال ١٨ كيلو متر لخدمة ٤٣ ألف نسمة بقرى( عبد العظيم،صوفي ، عبد الرحمن ابراهيم ، خلف ، فوزي مطيع ، سليمان تادرس ، رحيم ، صالح شماطة، البرم. )

وفي سياق متصل أوضح رئيس الشركة أنه تم خلال الشهر الماضي توقيع عقد مشروع شبكات ومحطات رفع صرف صحي قصر رشوان Lot A لخدمة حوالي ٥٠ ألف نسمة بقرى سعد الروبي، مراد الجندي، السناهرة، خلوصي، البرلسي، الأصفر، ومنشأة فانوس، بعدد ٦ محطات رفع بطاقة تصميمية إجمالية تبلغ ٢٠ ألف متر ٣ يوم، خطوط طرد حوالي ١٥كيلو متر، ليكون اجمالي ما يتم خدمتهم حوالى ٩٣ الف نسمه ب ١٧ قريه و١٠ توابع وإجمالي ١٢ محطة رفع وخطوط طرد بطول ٣٣ كيلو متر .

الحفاظ على البيئة

وأكد " النجار" أن مشروع توسعات الصرف الصحي يهدف للحفاظ على صحة المواطنين والحفاظ على البيئة والقنوات والمجاري المائية من التلوث وتخفيف أثر التلوث على مياه بحيرة قارون

وسعي الشركة الدائم للتعاون مع الجهات الشريكة لوصول خدمة الصرف الصحي لجميع أنحاء المحافظة لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين ولتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة ورؤية مصر ٢٠٣٠.

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