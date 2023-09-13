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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

دنيا بطمة تتعرض لموقف محرج بعد طردها في مراكش| ما السبب (فيديو)

دنيا بطمة
دنيا بطمة

تعرضت الفنانة دنيا بطمة إلى موقف محرج للغاية بالنسبة لها، بعد ان تم طردها من داخل إحدى مقاطعة الملاح حيث حاولت تقديم مساعدات لأهلها بالمغرب، وسرعان ما تم تداول الأخبار بين رواد السوشيال ميديا، تويتر مقطع فيديو يوضح طردها من قبل قائدة المقاطعة وياتى ذلك بسبب رفض عدد من سكان المنطقة مساعداتها فضلا عن وجود احتجاجات ضدها.

دنيا بطمة

دنيا بطمة

تستعد الفنانة المغربية دنيا بطمة لإصدار عمل فني جديد في الأيام القليلة القادمة عبر قناتها الرسمية الجديدة على منصة تحميل الفيديوهات يوتيوب.

دنيا بطمة

أغنية "زيديني"

ويحمل العمل الغنائي الجديد لدنيا بطمة عنوان "زيديني" وهو من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد قامت بتصويره على طريقة الفيديو كليب وهو من إخراج علاء الدين الرايس، وطاقم عمل جديد وشاب.

دنيا بطمة

ومنتظر أن تطل دنيا بطمة على محبيها عبر أغنية "زيديني" بحلة جديدة ومغايرة عما قدمته في أعمالها السابقة، حيث ستشكل مفاجأة لهم سواء من حيث نمط العمل أو الإطلالات التي تألقت بها.

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أخر أعمال دنيا بطمة 

وكان آخر عمل غنائي طرحته دنيا بطمة السنة الماضية فيديو كليب أغنية "المارياج" التي حققت نجاحا كبيرا وتفاعل معها جمهورها كما تصدرت الترند آنذاك بعدة دول.

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الجريدة الورقية