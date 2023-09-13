هدى الإتربي تستعرض أنوثتها بفستان مُجسم وشعر مبلل على الشاطيء

خضعت الفنانة هدى الإتربي لجلسة تصوير جديدة، لتخطف الأنظار على الشاطيء بلوك مثير وجذاب، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وتألقت الفنانة هدى الإتربي بفستان ساحر بصيحة الكب، باللون الأسود، وتميز بقصة مكشوفة الصدر وبطيات ناحية الخصر؛ ليبرز أنوثتها وقوامها الممشوق.

وتزينت هدى بمجموعة من المجوهرات الراقية، وكان معظمها مصنوع من اللؤلؤ الراقي والمستوحى من الطبيعة، حيث ضم عقد قصير وإسورتين وخاتم في احدى اليدين.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت هدى الإتربي تصفيفة شعر مميزة، فظهرت بصيحة الشعر المبلل، ليتدلى على كتفيها بشكل مثير وجذاب.

ووضعت الفنانة هدي مكياجًا ساحرًا مستوحى من الألوان الترابية، فحددت ملامحها بالكونتور والهايلايتر، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني.

هدى الإتربي

وأبرزت جمال عينيها بظلال العين البني والمدمج مع البيج، بالإضافة للماسكرا والكحل؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، كما اختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع اللون المميز.