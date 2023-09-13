تفاصيل مصرع فلاح على يد جاره في المنيا

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة قتل متهم لجاره في المنيا بسبب وجود خلافات جيرة.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4أيام على ذمة التحقيقات وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تحفظ النيابة العامة.

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة العثور على جثة مزارع في المنيا، وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة، وبحوزته الأداة المستخدمة «سكين».

وكان قد ورد بلاغ لمركز شرطة المنيا بمديرية أمن المنيا، بالعثور على جثة مزارع، في قطعة أرض زراعية بدائرة المركز، وبها جروح طعنية بأماكن متفرقة بالجسم.

وكشفت التحريات الأولية عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بذات الدائرة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته الأداة المستخدمة.

و اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات الجيرة بالأرض الزراعية تطورت لمشاجرة قام على إثرها بالتعدي على المجني عليه، بسلاح أبيض كان بحوزته، فأحدث إصابة المجني عليه التي أودت بحياته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

