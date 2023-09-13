روسيا تُعلن تدمير 3 زوارق أوكرانية مُسيّرة في البحر الأسود

أعلنت "وزارة الدفاع الروسية"، أن الطيران البحري التابع لأسطول البحر الأسود دمر 3 زوارق أوكرانية مسيّرة في البحر الأسود، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة في بيانها: "اكتشف الطيران البحري لأسطول البحر الأسود في 13 سبتمبر ثلاثة زوارق مسيّرة تابعة للقوات الأوكرانية في البحر الأسود، ودمرها".

شبه جزيرة القرم

وهذه ليست الحادثة الأولى من نوعها. حيث أفادت الدفاع الروسية أن طيرانها دمر قرب جزيرة زميني بالبحر الأسود، ثلاثة زوارق أمريكية الصنع على متنها مجموعات إنزال تابعة للقوات الأوكرانية كانت متجهة إلى شبه جزيرة القرم.

وفي وقت سابق، صرحت الدفاع الروسية الخميس بأن قواتها صدت 14 هجوما للجيش الأوكراني في منطقتي فيربوفويه ورابوتينو وقتلت ما يصل إلى 110 جنود أوكرانيين على محور زابوروجيه خلال اليوم الماضي.

وذكرت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي، أن المعدات الأوكرانية التي تم تدميرها خلال يوم على محور زابوروجيه، أحد المحاور الأكثر سخونة، شملت دبابتين، وعددا من المدرعات الأخرى، ومدفعا ذاتي الحركة M109 Paladin ومدفع M777 أمريكي الصنع، ومدفعا ذاتي الحركة "غفوزديكا"، ومدفع هاوتزر FH-70 بريطاني الصنع و"مستا-بي" و"دي-30"، بالإضافة إلى محطة "بوكوفيل-أي دي" للحرب الإلكترونية وكشف الطائرات بدون طيار والتشويش عليها.