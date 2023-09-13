رئيس مركز أبشواي يناقش ملف التعديات مع مدير الإدارة الزراعية

عقد المهندس خالد فراج رئيس مركز ومدينة أبشواي، اجتماعًا مع المهندس هيلان شعبان مدير الإدارة الزراعية، ومديري ومشرفي الجمعيات الزراعية بدائرة مركز ومدينة أبشواي.

جاء ذلك بحضور المهندس فوزي عيد نائب رئيس المركز لشئون المدينة، والمحاسب احمد محمود مدير المكتب الفني، والمهندس وليد إمام رئيس قسم حماية الأراضي بالإدارة.

يأتي هذا فى إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن بالمتابعة المستمرة والرصد الميداني لكافة صور التعديات على الأراضي الزراعية والتصدي لها في المهد وإزالتها بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

في البداية رحب رئيس مركز ومدينة أبشواي بالحضور، موضحا موقف مركز أبشواي المتميز فيما يخص أعمال التصدي لمخالفات البناء وازالة التعديات على الأراضي الزراعية في المهد بالتنسيق بين الإدارة الزراعية والوحدات المحلية بقرى المركز.

وأوضح رئيس المركز أن اتجاهات الدولة المصرية خلال الفترة الحالية واضحة وصارمة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها من التآكل والتبوير حفاظا على الثروة الزراعية باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن القومي للبلاد.

وأكد "فراج" أن كل مسئول وكل موظف في مكان عمله مؤتمن عليه وان يتحمل مسئولياته بما يضمن الصالح العام وتحقيق الفائدة المرجوة للبلاد، مضيفا انه لا وجود لأي مبررات للتقصير في العمل أو وجود تعديات وغير مسموح بوجود حالات تعد لم يتم الإخطار بها من قبل الجمعية الزراعية سواء عن قصد أو بدون قصد.

رئيس مدينة أبشواي يوجه بإزالة التعديات بشكل فوري

هذا ووجه رئيس المركز بالتنسيق الدائم والتعاون بين الوحدات المحلية القروية والجمعيات الزراعية، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من قسم حماية الأراضي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي وإدارة المتابعة الميدانية بالمركز، لرصد أي حالات مخالفة وإزالتها في المهد قبل اكتمال الأعمال وتحولها الى كتل خرسانية يصعب إزالتها، والعمل على تقديم كافة سبل الدعم وتوفير كافة الإمكانيات لتنفيذ أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

في نهاية الاجتماع استمع رئيس المركز إلى المعوقات والعقبات التي تواجه بعض مديري ومشرفي الجمعيات الزراعية، وتم التوجيه بالعمل على حل كافة المشكلات والعقبات التي تواجههم للوصول بالأعمال إلى النتيجة المرجوة.