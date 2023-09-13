فوائد ماء الأرز للشعر.. اعرفي طريقة تطبيقة

ترغب كل النساء في الحصول على شعر طويل وصحي، فتلجأ إلى مستحضرات العناية بالشعر المصنوعة من مواد كيميائية مجهولة المصدر، مما يترتب عليه ضعف بصيلة الشعر وتلفة أكثر مما كان عليه، ولذلك نقدم لك الحل في ماء الأرز الغني بالفيتامينات والمعادن، الذي يعمل على بناء بصيلة الشعر وتقويتها، كما أنها وصفة طبيعية لا تؤذي الشعر، وفيما يلي نقدم لك فوائد يمنحها ماء الأرز للشعر وطريقة تطبيقة حسب مشكلتك.

فوائد ماء الأرز للشعر

يحتوي ماء الأرز على مادة تسمى الـ"إينوزيتول" التي تعمل على تحسين نمو الشعر، ويمكن الحصول على عدة فوائده للشعر من ماء الأرز وهي: العمل على إطالة شعر الرأس، وعلاج شكلة التساقط، وكذلك تقصف نهايات الشعر، وتقوية وتغذية البصيلات والجذور، والتخلص من قشرة الشعر التي تسبب الحكة.

لتقليل تساقط الشعر:

أضيفي القليل من الشاي الأخضر إلى ماء الأرز، ومن ثم استخدمي المزيج الناتج كغسول للشعر.

لتخفيف تقصف الشعر:

قومي بنقع أطراف الشعر بماء الأرز لفترة تتراوح بين 15إلى 20 دقيقة، ثم اغسلي شعرك بالماء والشامبو كالمعتاد.

فوائد آخرى لماء الأرز

يساعد في عملية الهضم

إن ماء الأرز وسيلة ممتازة للحفاظ على حركة الجهاز الهضمي، كما أنها تخفف من الإمساك، وفي حال تناول الشخص وجبات غنية بالألياف مع ماء الأرز، سينعكس ذلك إيجابيا على صحة الجهاز الهضمي.

يمنع الجفاف

إنه محلول طبيعي فعّال لمعالجة الجفاف في الجسم عن طريق الفم، ويمكن استخدامه عند الإصابة بأي عدوى، لأنه يعالج الجفاف المرافق بالسوائل التي تمنح الطاقة. وما عليك سوى صب ماء الأرز في كوب كبير والاستفادة من العناصر الغذائية الموجودة فيه.

يمنحك الطاقة

الأزر غني بالكربوهيدرات، المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، لذلك يمكن أن توفر مياه الأرز أيضا مصدرا جيدا للطاقة، والمهم في هذا المشروب أن جسم الإنسان يمتص كل الطاقة الموجودة فيه بسهولة.

تحسين المزاج

لأن الأرز يحتوي على كميات كبيرة من الكربوهيدرات، فهذا يساعد في تجديد مستويات الطاقة في الجسم وتحسين الحالة المزاجية للإنسان.