جامعة سوهاج تفوز بأفضل مقترح لهاكثون التغييرات المناخية بأسبوع الجامعات المصرية

فازت جامعة سوهاج، بالمركز الأول "الميدالية الذهبية" لأفضل مقترح هاكثون التغييرات المناخية ضمن منافسات الأنشطة العلمية، وذلك في ختام فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية الثالث عشر تحت شعار «الجمهورية الجديدة.. حلم وطن »، والذي نظمته جامعة حلوان بمشاركة 48 جامعة مصرية.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه شارك في تنفيذ المقترح كلاً من الطالب احمد شحاته عبد الغنى والطالبة إسراء عبدالجابر علي بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة، موضحاً ان مسابقة هاكثون التغييرات المناخية التي نظمها اسبوع شباب الجامعات المصرية شاركت بعا ٢١ جامعة حكومية وخاصة.

وجدير بالذكر انه شارك بالنشاط العلمي والتكنولوجي بأسبوع شباب الجامعات المصريه ٦ طلاب من الكليات المختلفة بالجامعة تنافسوا في العديد من المسابقات العلمية،، وذلك تحت إشراف هانى بديوى مدير إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي بالإدارة العامة لرعاية الشباب.