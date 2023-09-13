وكيل أعمال كلوب يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول لقيادة ألمانيا

كشف مارك كوسيك، وكيل أعمال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، عن حقيقة رحيله من القيادة الفنية للريدز وتولي تدريب منتخب ألمانيا.

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعلن إقالة المدرب هانز فليك من تدريب الماكينات الألمانية لسوء النتائج، بعد فشله في تحقيق الفوز آخر 5 مباريات.

ودخل يورجن كلوب ضمن قائمة المرشحين لتدريب منتخب ألمانيا رفقة عدد من المدربين أبرزهم زين الدين زيدان، بجانب توماس توخيل، المدير الفني لبايرن موينخ.

أكد مارك كوسيك، وكيل أعمال يورجن كلوب، أن الألماني متمسك بالبقاء في منصبه كمدرب للريدز ولن يرحل لتدريب منتخب ألمانيا.

تعد هذه هي المرة الثانية التي يرفض فيها كلوب تولي تدريب منتخب بلاده عقب رفض الفكرة بعد بطولة يورو 2020 ورحيل المدير الفني يواكيم لوف عن تدريب الماكينات.