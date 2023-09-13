باريس سان جيرمان يتلقي أنباء سيئة عن ماركو أسينسيو

تلقي المدرب الإسباني لويس أنريكي المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان نبأ صادم بشأن لاعبه الإسباني ماركو أسينسيو، وذلك بعدما أصيب في مباراة إسبانيا ضد منتخب جورجيا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024.

واضطر المدير الفني لمنتخب إسبانيا إلي إستبدال لاعب باريس سان جيرمان بسبب آلام في القدم، مما يثير قلق لويس إنريكي.

كما أن تصريحات مدرب المنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي أشعل الأمور بعدما أوضح أن إصابة أسينسيو تشير إلى أنها ستستمر لأكثر من شهر.

ويعتبر غياب ماركو أسينسيو عن المباريات المقبلة لباريس سان جيرمان، بمثابة انتكاسة للمدرب لويس إنريكي الذي كان يعتمد كثيرًا على النجم السابق لريال مدريد الإسباني في بداية الدوري الفرنسي.

ومن المنتظر أن يغيب ماركو أسينسيو عن أول مباراة للنادي الباريسي في مسابقة دوري أبطال أوروبا ضد بوروسيا دورتموند الألماني الأسبوع المقبل، وأيضًا عن الكلاسيكو ضد مارسيليا، والرحلة إلى نيوكاسل الإنجليزي بدوري الأبطال، والمواجهة المنتظرة ضد رين في "الليغ 1".